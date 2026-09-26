Сергій Сосєдов / © Facebook

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Стала відома точна причина смерті скандального російського музичного критика Сергія Сосєдова, який помер 23 вересня у віці 58 років.

Путініст пішов з життя внаслідок серйозної травми. Скандальний Сергій Сосєдов впав на сходовому прогіні на спину. У результаті цього одіозний росіянин дістав травми, що були не сумісні з життям, повідомляють російські пропагандистські змі. Також зазначається, що після падіння скандальний Сосєдов знепритомнів та видавав лише хрипи.

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Музичного критика доправили до лікарні, де йому зробили операцію. Хірургічне втручання не дало жодних результатів, і через декілька годин путініст помер. Експертиза встановила, що причиною смерті одіозного Сергія Сосєдова стала травма голови, перелом основи черепа і крововилив у мозок.

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Сергій Сосєдов / © Facebook

Свою смерть музичний критик зустрів у місті Нерюнгрі, Якутія, куди він приїхав у відрядження. Фатальне падіння на сходах сталося в готелі, куди він заселився за день до цього.

Зазначимо, Сергій Сосєдов став популярним саме завдяки Україні, оскільки протягом триваого часу був суддею вокального талант-шоу «Х-Фактор». За це скандальний росіянин «віддячив» сповна. Він підтримав загарбницькі дії РФ та анексію Криму. Повномасштабна війна лише підтвердила, що Сосєдов — палкий путініст, оскільки росіянин поливав Україну, де колись жив та працював, брудом і вигадував нісенітниці, аби вчергове підіграти пропаганді та довести свою вірність диктатору путіну.

До речі, нещодавно відома журналістка розкрила, чому Сергій Сосєдов підтримав у війні Росію. Також вона розкрила його справжнє ставлення до України.

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