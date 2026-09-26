"Пророк катастроф" ошелешив прогнозом для Трампа: ким він стане після президентства

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Британський екстрасенс Крейг Гамільтон-Паркер, якого називають «пророком катастроф», зробив нове передбачення щодо майбутнього для президента США Дональда Трампа. За його словами, після завершення політичної кар’єри Трамп може несподівано змінити сферу діяльності.

Про це пише UNILAD із посиланням на розмову Гамільтона-Паркера з VT.co. Екстрасенс заявив, що після завершення кар’єри політика Трамп нібито стане своєрідною релігійною фігурою.

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«Ключове, що я казав і що вважав найдивнішим, — коли він завершить кар’єру політика, він стане релігійною фігурою, своєрідним релігійним діячем», — сказав Гамільтон-Паркер.

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Він також заявив, що останнім часом бачить у поведінці Трампа дедалі більше ознак людини, яка позиціонує себе як «рятівника людства». При цьому екстрасенс пояснює свої передбачення не якимось конкретним методом, а тим, що певні відчуття нібито приходять до нього раптово.

Яким Гамільтон-Паркер бачить майбутнє Трампа

За словами провидця, перетворення Трампа на релігійну фігуру може відбутися вже після його політичної кар’єри. Водночас сам Гамільтон-Паркер стверджує, що до цього президент США може спробувати залишитися в Білому домі ще на один термін.

Він прогнозує, що на виборах 2028 року Трамп нібито висуне свою кандидатуру і може знову перемогти. Своє припущення екстрасенс пов’язує з можливим глобальним конфліктом, зокрема війною між США та Китаєм. На його думку, у разі масштабної кризи Трамп може заявити про необхідність надзвичайних заходів і таким чином залишитися при владі.

Втім, чинна Конституція США не дозволяє одній людині бути обраною президентом більше двох разів. Це встановлює 22-га поправка до Конституції, ратифікована 1951 року.

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Тому слова Гамільтона-Паркера про третій термін є саме його прогнозом, а не описом чинної юридичної процедури. Для реалізації такого сценарію довелося б змінити Конституцію або виникла б інша юридична надзвичайна ситуація — наразі прогнозів, що це станеться, немає.

Які ще передбачення робив «пророк катастроф»

Гамільтон-Паркер став відомим завдяки заявам про майбутні світові події. Сам він стверджує, що раніше передбачив пандемію COVID-19, смерть королеви Єлизавети II та перемогу Трампа на президентських виборах 2016 року. Водночас такі заяви не є науково підтвердженими прогнозами.

Останнім часом екстрасенс також говорив про можливий конфлікт між США та Китаєм через Тайвань у 2028 році. Крім того, він прогнозував фінансову кризу, яка може збігтися з президентськими виборами у США, і припускав, що однією з причин може стати обвал «бульбашки» навколо штучного інтелекту або проблеми з біткоїном. Раніше він також прогнозував можливий конфлікт між Росією та Великою Британією у 2028 році.

Водночас його передбачення варто сприймати саме як заяви екстрасенса, а не як прогнози, що мають наукове підґрунтя. Навіть збіги з подіями, які Гамільтон-Паркер називає здійсненими пророцтвами, самі по собі не доводять здатності передбачати майбутнє.

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Чи можливий третій термін Трампа

Тема третього президентського терміну Трампа вже не раз виникала у США. У лютому 2026 року сам президент не виключив можливості балотуватися втретє, заявивши, що працює над тим, щоб «зробити Америку знову великою». Водночас Конституція США обмежує президентство двома термінами.

У серпні Трамп уже говорив про наступні вибори в іншому контексті. Він назвав можливих наступників на виборах 2028 року, зокрема віцепрезидента Джея Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо. Це показує, що питання майбутнього Білого дому вже обговорюється в його політичному оточенні, хоча сам Трамп періодично повертається до теми третього терміну.

Ще раніше Трамп прямо заявляв, що йому буде складно балотуватися на третій термін. При цьому він неодноразово залишав простір для жартів і припущень щодо можливого повернення на вибори 2028 року, хоча чинна 22-га поправка до Конституції США забороняє обирати одну людину президентом більше двох разів.

Тим часом прихильники Трампа вже пропонували змінити Конституцію США, щоб дозволити йому балотуватися втретє. Для цього недостатньо рішення самого президента: конституційна поправка має пройти складну процедуру схвалення на федеральному рівні та рівні штатів.

Але поки що третій термін залишається юридично неможливим за чинними правилами. Саме тому слова екстрасенса Крейга Гамільтона-Паркера про те, що Трамп нібито зможе залишитися президентом після виборів 2028 року, є його особистим передбаченням, а не сценарієм, передбаченим американським законодавством.

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