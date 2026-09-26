Близький Схід може накрити ядерна гонка: розвідка США попередила про плани Саудівської Аравії

Прапор Саудівської Аравії / © Associated Press

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Конгрес США отримав розвідувальний документ, згідно з яким Саудівська Аравія не відкидає можливості в майбутньому розробити програму зі створення ядерної зброї.

Про це пише The Washington Post.

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Інформація американської розвідки посилила занепокоєння частини законодавців щодо рішення адміністрації президента Дональда Трампа допомогти Саудівській Аравії розвивати цивільну ядерну програму.

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На думку критиків угоди, така співпраця потенційно може створити умови для розвитку військової ядерної програми та спровокувати нову гонку озброєнь на Близькому Сході.

The Washington Post нагадує, що укладена ядерна угода відкриває американським компаніям можливість реалізовувати в Саудівській Аравії проєкти у сфері атомної енергетики вартістю мільйони доларів.

Адміністрація Трампа розраховує, що така співпраця допоможе зміцнити відносини між США та Саудівською Аравією, а також не дозволить Ер-Ріяду поглиблювати співпрацю з державами, які конкурують зі Сполученими Штатами, зокрема Росією та Китаєм.

В адміністрації Трампа, оголошуючи про угоду в липні, наголошували на її безпековій складовій.

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«(Угода — ред.) сприятиме зміцненню безпеки США та регіону за рахунок дотримання високих стандартів ядерної безпеки, захисту та нерозповсюдження, а також зміцнення конкурентоспроможності Сполучених Штатів у галузі цивільних ядерних технологій», — заявляли в адміністрації Трампа.

Водночас дедалі більше законодавців від Демократичної партії висловлюють занепокоєння положеннями домовленостей. Зокрема, їх непокоїть можливість збагачення урану в Саудівській Аравії майже до 20%.

На їхню думку, це може посилити ризики того, що частина ядерних матеріалів у майбутньому буде використана у військових цілях.

Наразі Конгрес США проводить 90-денний період розгляду угоди. За умови достатньої підтримки законодавці можуть ухвалити закон, який заблокує її реалізацію.

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У п’ятницю група сенаторів-демократів на чолі з Едом Маркі та Джеффом Мерклі звернулася з листом до державного секретаря США Марко Рубіо.

«Цією угодою адміністрація Трампа відходить від прецеденту, погоджуючись на м’якші обмеження та поступаючись вимогам Саудівської Аравії, погоджуючись на процес, який майже напевно дозволить Ер-Ріяду придбати засоби для збагачення урану та, можливо, розробки ядерної зброї», — заявили сенатори.

За словами джерел видання, Державний департамент США також брав участь у підготовці секретних документів, які минулого місяця були передані Конгресу.

Водночас співрозмовники WP зазначають, що в Держдепартаменті, схоже, більш упевнені в ефективності заходів безпеки, передбачених угодою, а також у гарантіях, наданих урядом Саудівської Аравії.

The Washington Post зазначає, що не отримало прямої відповіді від саудівського уряду на запит щодо цих оцінок. Водночас Кабінет міністрів передав виданню попередні заяви міністра енергетики Абдулазіза Бір Салмана.

Раніше він наголошував, що ядерна програма Саудівської Аравії буде «мирною» та розроблятиметься «з найвищим рівнем відповідальності та прозорості».

Своєю чергою, у Державному департаменті США заявили The Washington Post, що Сполучені Штати «не підтримують і не підтримуватимуть саудівську програму створення ядерної зброї».

Раніше повідомлялося, що Сейм Литви підтримав подальший розгляд поправки до Конституції, яка передбачає скасування заборони на розміщення у країні ядерної зброї та іноземних військових баз.

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