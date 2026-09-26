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“Бабине літо” – вже в Україні, але є нюанс: синоптики попередили, коли очікувати хвиль похолодання
Попри можливі короткочасні дощі на заході та сході, найближчі дні порадують українців справжнім вересневим теплом.
Цими вихідними до України прийде «бабине літо», яке принесе суху, сонячну та комфортну погоду з денною температурою повітря до +22 градусів вище нуля.
Українська синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що «вже на старті справжнє бабине літо, воно активно розминається». За її словами, 26 та 27 вересня, температура повітря по Україні очікується комфортною — від +17 до +22 градусів тепла. Проте ночі все ще будуть холодним — стовпчики термометрів показуватимуть від +7 до +11 градусів тепла.
«Оскільки до нас заходить бабине літо, то зрозуміло, що погода матиме антициклональний характер. А це означає що переважатиме мінлива хмарність, чудове лагідне осіннє сонце та ранкові тумани із серпанками», — зауважує Діденко.
Синоптикиня прогнозує 26 вересня на заході, а в неділю на сході Україні невеликі дощі. Також вона зазначає, що наступного тижня в Україні буде тепло та сонячно.
За даними Українського гідрометцентру, 26 вересня в країні очікується мінлива хмарність та переважно суха погода без помітних опадів. У нічні та ранкові години на південному заході подекуди можливий туман.
Потік повітря буде південно-західним зі швидкістю 5-10 м/с. Вдень температура повітря становитиме від +16 до +21 градуса тепла, у Карпатах очікується +8…+13 градусів вище нуля.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 26 вересня.
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