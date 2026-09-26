"Бабье лето" уже наступило в Украине, но есть один нюанс: синоптики предупредили, когда следует ожидать похолодания

Осень / иллюстративное фото / © pexels.com

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В эти выходные в Украину придет «бабье лето», которое принесет сухую, солнечную и комфортную погоду с дневной температурой воздуха до +22 градусов выше нуля.

Украинская синоптик Наталья Диденко отмечает, что «уже с самого начала наступила настоящая бабья осень, она активно набирает обороты». По её словам, 26 и 27 сентября температура воздуха по Украине ожидается комфортной — от +17 до +22 градусов тепла. Однако ночи по-прежнему будут холодными — столбики термометров будут показывать от +7 до +11 градусов тепла.

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«Поскольку к нам наступает бабье лето, то понятно, что погода будет антициклональной. А это означает, что будет преобладать переменная облачность, прекрасное ласковое осеннее солнце и утренние туманы с дымкой», — отмечает Диденко.

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Синоптик прогнозирует 26 сентября на западе, а в воскресенье на востоке Украины небольшие дожди. Также она отмечает, что на следующей неделе в Украине будет тепло и солнечно.

По данным Украинского гидрометцентра, 26 сентября в стране ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода без заметных осадков. В ночные и утренние часы на юго-западе местами возможен туман.

Ветер будет юго-западным со скоростью 5–10 м/с. Днём температура воздуха составит от +16 до +21 градуса тепла, в Карпатах ожидается +8…+13 градусов выше нуля.

Погода в Украине 26 сентября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 26 сентября.

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