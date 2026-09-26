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Астрологический прогноз на 26 сентября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успешными будут только небольшие дела, на важные и серьезные проекты лучше не замахиваться.
Символ дня: Лестница в небеса.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, аметистовый.
Счастливые камни дня: чароит, шпинель, изумруд.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: свертываемость крови сегодня понизится, поэтому от плановых хирургических операций нужно отказаться.
Питание дня: в питании необходимо соблюдать баланс – переедание и голодание одинаково вредны.
Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки – поход в парикмахерскую нужно перенести.
Дачные работы дня: можно собирать урожай любых – оставшихся – овощей и фруктов.
Магия и мистика дня: можно очищать от негатива магические инструменты, пометив их под проточную воду.
Сны дня: на сны нынешней ночи необходимо обратить особое внимание: приятные расскажут о том, душа человека кристально чиста, и – наоборот.
Табу дня: нельзя проявлять гнев и агрессию.
Цитата дня: «Не бойся завистников – черной тоской они сами себя изведут» (Омар Хайям).
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