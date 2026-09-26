Астрологический прогноз на 26 сентября

Лестница в небеса / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успешными будут только небольшие дела, на важные и серьезные проекты лучше не замахиваться.

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Символ дня: Лестница в небеса.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, аметистовый.

Счастливые камни дня: чароит, шпинель, изумруд.

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За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: свертываемость крови сегодня понизится, поэтому от плановых хирургических операций нужно отказаться.

Питание дня: в питании необходимо соблюдать баланс – переедание и голодание одинаково вредны.

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки – поход в парикмахерскую нужно перенести.

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Дачные работы дня: можно собирать урожай любых – оставшихся – овощей и фруктов.

Магия и мистика дня: можно очищать от негатива магические инструменты, пометив их под проточную воду.

Сны дня: на сны нынешней ночи необходимо обратить особое внимание: приятные расскажут о том, душа человека кристально чиста, и – наоборот.

Табу дня: нельзя проявлять гнев и агрессию.

Цитата дня: «Не бойся завистников – черной тоской они сами себя изведут» (Омар Хайям).

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