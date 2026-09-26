ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
467
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 26 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Лестница в небеса

Лестница в небеса / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успешными будут только небольшие дела, на важные и серьезные проекты лучше не замахиваться.

Символ дня: Лестница в небеса.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, аметистовый.

Счастливые камни дня: чароит, шпинель, изумруд.

За какую часть тела отвечает: селезенка.                                                                                                                                                                                                                                           

Болезни дня: свертываемость крови сегодня понизится, поэтому от плановых хирургических операций нужно отказаться.

Питание дня: в питании необходимо соблюдать баланс – переедание и голодание одинаково вредны.

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки – поход в парикмахерскую нужно перенести.

Дачные работы дня: можно собирать урожай любых – оставшихся – овощей и фруктов.

Магия и мистика дня: можно очищать от негатива магические инструменты, пометив их под проточную воду.

Сны дня: на сны нынешней ночи необходимо обратить особое внимание: приятные расскажут о том, душа человека кристально чиста, и – наоборот.

Табу дня: нельзя проявлять гнев и агрессию.

Цитата дня: «Не бойся завистников – черной тоской они сами себя изведут» (Омар Хайям).

Читайте также:

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie