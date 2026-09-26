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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Венгрия продолжает блокировать путь Украины в ЕС: в Брюсселе назвали причину

В Будапеште объясняют свою позицию вопросом соблюдения прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Флаг Венгрии

Флаг Венгрии / © pixabay.com

Только Венгрия выступает против открытия четырех переговорных кластеров в рамках процесса вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на европейского чиновника, который отметил, что именно такова официальная позиция венгерской стороны.

Причиной этого Будапешт называет отсутствие достаточного прогресса в выполнении договоренностей по венгерскому нацменьшинству в Украине.

По словам собеседника издания, венгерские власти настаивают: единственным основанием для блокирования переговорного процесса остаются неурегулированные вопросы, связанные с правами венгерского национального меньшинства в Украине.

Дипломат рассказал, что представители Венгрии в ходе переговоров требуют большего прогресса и конкретных результатов в процессе имплементации украинского законодательства о национальных меньшинствах.

Так бывает в двусторонних отношениях. Одна сторона говорит: мы делаем все, что можем. Другая — нет, вы должны делать больше. Венгры недовольны, как решаются проблемы их нацменьшинства, и выносят это на самый высокий уровень в Брюсселе», — сказал источник.

В то же время, собеседник Deutsche Welle подчеркнул, что позиция Будапешта относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС является официальной позицией венгерского правительства. По его словам, венгерские дипломаты, представляющие страну в Брюсселе, действуют в соответствии с указаниями из Будапешта.

Источник также объяснил механизм принятия решений венгерской стороной.

«Если премьер-министр говорит так, посол вынужден это делать, иначе ему придется уйти в отставку», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что Венгрия заявила, что уладила недоразумения с Украиной, которые были связаны с отказом Будапешта участвовать в формате «Карпатской восьмерки».

Мы ранее информировали, что Венгрия выступила против планов хранить украинскую нефть на своей территории.

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