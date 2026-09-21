Венгрия отказалась от участия в "Карпатской восьмерке" и запретила строительство украинского нефтехранилища

Петер Мадяр / © Associated Press

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Венгрия не будет участвовать в формате Карпатской восьмерки, инициированной Украиной.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, передают венгерские СМИ.

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Петер Мадяр сказал, что хотя Венгрия и получила приглашение от Украины присоединиться, она его не приняла.

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«Нас пригласили, и мы по уважительным причинам не поехали», — заявил он,

Петер Мадяр заявил, что имеет веские причины не присоединяться к Карпатской восьмерке, но Министерство иностранных дел Венгрии не раскрыло, какая именно это была веская причина.

Кроме того, Мадяр заявил, что пока у власти его правительство, в Венгрии не будет нефтехранилищ для Украины.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина удивлена «чрезмерно конфронтационными заявлениями» премьер-министра Венгрии Петера Мадяра.

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По его словам, причины такого категорического отвержения со стороны Венгрии остаются неизвестными.

«Еще одним странным развитием событий стали заявления, ставящие под сомнение прямой, прагматический и взаимовыгодный характер сотрудничества между украинскими и венгерскими энергетическими компаниями, согласованный в двустороннем меморандуме. Если бы политика не вмешивалась в прагматичный бизнес, из этого ничего хорошего не выйдет», — говорит Сибига, имея в виду заявление Мадяра о нефтехранилище.

Глава МИД посетовал, что последние заявления из Будапешта его удивляют.

«Кажется, хотя Виктор Орбан и ушел, его политика обструкционизма и изоляционизма продолжает процветать. Орбанизм не принес добра ни Венгрии, ни более широкому региону в прошлом — и не принесет добра никому в дальнейшем», — отметил министр.

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Несмотря на эти заявления, Сибига выразил готовность к развитию двустороннего сотрудничества с Венгрией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 18 сентября объявил о запуске Карпатской восьмерки (С8), объединяющей Украину и соседние европейские государства: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Австрию, Чехию и Венгрию, а также Европейский Союз.

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