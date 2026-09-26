Зима может стать решающей: профессор рассказал, что готовит Путин и к чему здесь Китай

Си Цзиньпин и Путин / © Associated Press

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Украина стремится заручиться максимальной поддержкой международных партнеров в преддверии зимы. В то же время, Россия продолжает совершенствовать свои средства поражения, в частности наращивает возможности ударных беспилотников.

Об этом в эфире Эспрессо заявил профессор стратегических исследований Университета Флориды и старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Эндрю Михта.

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Профессор обратил внимание на углубление сотрудничества между Москвой и Пекином. По его мнению, Китай фактически способствует тому, что Россия продолжает агрессию против Украины.

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Мы видим фактический союз Китая и России. Китай, в сущности, способствует продолжению российской агрессии против Украины. Я убежден, что Путин тесно координирует с Си Цзиньпин свои действия и намерения», — сказал Михта.

В то же время администрация Дональда Трампа, по словам профессора, пытается одновременно работать по нескольким внешнеполитическим направлениям.

Одной из главных задач Вашингтона Михта назвал завершение войны с Ираном таким образом, чтобы это не воспринималось как поражение США, а также недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

Параллельно Соединенные Штаты прилагают усилия для поиска путей прекращения войны в Украине. В этом контексте профессор упомянул дипломатическую миссию Виткоффа и Кушнера, посещавших Киев и Москву.

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На этом фоне Украина, по словам Михты, пытается максимально укрепить международную поддержку в преддверии зимнего периода.

В то же время, Россия продолжает развивать свои средства поражения. В частности, речь идет о беспилотниках, которым увеличивают дальность полета и устанавливают турбореактивные двигатели.

«Я думаю, что Путин, учитывая нынешние масштабы мобилизации в России и уровень ее готовности, попытается сделать эту зиму решающей», — подчеркнул Михта.

По мнению профессора, активизация дипломатических контактов происходит на фоне все более сложной и опасной международной ситуации.

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«Возможно, мы приближаемся к решающему моменту, когда станет понятно, чего способна достичь Россия, на что готовы пойти американцы и насколько далеко Китай готов зайти в посредничестве, если дело дойдет до заключения соглашения», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Россия во время предстоящего отопительного сезона может атаковать не только большие теплоэлектростанции, но и котельные.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский в очередной раз заверил, что Украина готовится к тяжелой зиме, но в случае продолжения российских атак на энергетику сделает ее болезненной и для самого агрессора.

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