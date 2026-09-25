"Ситуация со светом этой зимой будет значительно лучше": нардеп удивил прогнозом на холодный период

Свет, энергетика / © Associated Press

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Украина готовится к очередному сложному отопительному сезону в условиях постоянной угрозы со стороны РФ. Впрочем, несмотря на все опасения граждан, предстоящая зима с точки зрения энергообеспечения может оказаться существенно легче предыдущих.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» заявил народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк.

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По словам нардепа, ключевыми факторами, которые позволят пройти зимние холода с меньшими потерями и ограничениями для потребителей, текущее состояние отечественной генерации и комплексная подготовка энергосетей к возможным чрезвычайным ситуациям.

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В то же время политик призвал не питать иллюзий по поводу намерений агрессора или возможных договоренностей в кулуарах.

«Россия не пойдет ни на одно энергетическое перемирие и мы должны рассчитывать на то, что мы должны выстоять, несмотря на любые российские атаки», — подчеркнул Нагорняк.

Несмотря на ожидаемые удары по критической инфраструктуре, восстановленные мощности и проведенные мероприятия по защите объектов позволяют ожидать, что украинцы встретят зимний период в значительно лучших условиях, чем ожидалось.

Отопительный сезон в Украине

Напомним, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов ранее заявил о том, что Украина сможет выдержать предстоящий отопительный сезон, несмотря на все сложности и причиненные энергетике повреждения в прошлом году. По его словам, предстоящая зима потребует значительных усилий от всей страны.

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«Зиму мы пройдем. Первое, что я вам скажу. Мы точно ее пройдем. Она не будет легкой, врать не буду. Она даже не будет легкой, если ничего не будет происходить, потому что ущерб в прошлом году нанесен довольно-таки солидный», — подчеркнул Кирилл Буданов.

Глава Офиса президента напомнил, что предыдущий отопительный период также был сложным, однако страна справилась благодаря совместным усилиям бизнеса и Министерства энергетики.

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