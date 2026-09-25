Почему дергается глаз: это может быть одним из пяти признаков недостатка магния

Как понять что не хватает магния / © pexels.com

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Магний необходим организму для нормальной работы нервной системы и мышц, а также участвует во многих других процессах. Когда его уровень снижается, организм может подавать разные сигналы — и некоторые из них способны проявляться на лице и в области глаз.

В то же время важно помнить: ни один из нижеперечисленных признаков сам по себе не означает, что у вас дефицит магния. Сходные симптомы могут возникать из-за стресса, недосыпания, избытка кофеина, аллергии и других состояний.

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Вот пять признаков, на которые следует обратить внимание

Подергивается глаз или веко

Неожиданное подергивание век знакомо многим. Обычно он быстро проходит, но если глаз начал дергаться чаще, одной из возможных причин может служить недостаток магния.

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Этот минерал принимает участие в работе нервов и мышц. Когда магния недостаточно, могут возникать непроизвольные сокращения или спазмы мышц — в частности, мелких мышц вокруг глаз или рта.

Подергивание век также чаще возникает на фоне стресса или чрезмерного употребления кофеина.

Онемение или покалывание лица

Еще один возможный симптом значительного дефицита магния — необычное покалывание или чувство онемения на лице.

Причина может быть связана с тем, что магний необходим для нормальной передачи нервных сигналов. Однако игнорировать такой симптом или самостоятельно объяснять его лишь недостатком минерала не следует.

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Онемение и покалывание могут иметь много других причин. Если они появились внезапно, повторяются или сопровождаются другими необычными симптомами, следует обратиться к врачу.

Напряжение челюсти

Если вы часто чувствуете, что челюсть как бы зажата, это также может быть связано с чрезмерным напряжением мышц.

При недостатке магния мышцы могут становиться более склонными к напряжению и спазмам. Это способно относиться и к мышцам лица, в частности расположенных вокруг челюсти.

Дефицит магния также может усугублять мышечное напряжение у людей, уже имеющих проблемы с височно-нижнечелюстным суставом.

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Темные круги под глазами

Темные круги под глазами мы чаще всего связываем с недосыпанием. И это действительно одна из самых распространенных причин. Однако недостаток магния может косвенно делать их более заметными.

К примеру, низкий уровень магния может быть связан с ухудшением качества сна. А чем хуже мы спим, тем заметнее могут становиться следы усталости на лице.

Еще один возможный фактор — аллергия. Заложенность носа и другие проявления аллергического ринита могут способствовать появлению темных кругов под глазами. В то же время магний участвует в работе иммунной системы.

Однако самые темные круги не являются надежным признаком дефицита магния.

Сухость и другие изменения кожи

Кожа также нуждается в магнии. Он участвует в процессах, связанных с поддержанием кожного барьера, образованием клеток и коллагена и защитой от окислительного стресса.

При недостатке магния кожа или губы могут становиться более сухими. Дефицит также потенциально способен усугублять течение уже имеющихся проблем с кожей.

Однако сухость кожи — очень распространенный симптом, который может иметь множество причин: от погоды и неправильного ухода до дерматологических заболеваний.

Как понять, что организму не хватает магния

Даже если вы заметили сразу несколько таких признаков, не следует самостоятельно ставить себе диагноз и начинать принимать большие дозы магния.

Подергивание век, темные круги, сухость кожи, онемение и напряжение мышц могут возникать по многим причинам. Определить, действительно ли проблема связана с дефицитом магния, поможет врач. При необходимости он может назначить анализы и посоветовать, достаточно ли скорректировать питание или необходимые добавки.

FAQ

Почему дергается глаз и какого витамина не хватает?

Подергивание век может возникать из-за усталости, стресса, недосыпания или избытка кофеина. Одной из возможных причин может быть недостаток магния — минерала, который участвует в нормальной работе нервов и мышц. Магний не является витамином. Если глаз дергается длительно или симптом часто повторяется, следует проконсультироваться с врачом.

Как понять, что в организме не хватает магния?

Дефицит магния может сопровождаться мышечными спазмами и подергиваниями, покалыванием или онемением, мышечным напряжением и другими симптомами. На лице иногда можно заметить подергивание век, сухость кожи или другие изменения. Однако по этим признакам невозможно точно определить дефицит — для установления причины симптомов следует обратиться к врачу.

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