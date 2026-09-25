Украинка показала жизнь в лагере для беженцев в Германии: видео разделило Сеть

Лагерь для украинских беженцев в Германии / © скриншот с видео

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Украинка, вместе с тремя детьми проживающая в лагере для беженцев в немецком городе Лейпциг, провела детальную видеоэкскурсию своим временным жильем. Несмотря на положительные впечатления самой женщины, в Сети условия обитания вызвали неоднозначную реакцию.

Своей реальностью за границей поделилась автор по имени Анна в своем TikTok-аккаунте.

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Условия в лагере для украинцев в Лейпциге: что показала женщина

В видеоролике Анна продемонстрировала территорию поселения и бытовые условия: столовую, туалеты, душевые, а также продуманную безопасность — розетки со специальной защитой от детей.

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«Вот такое поле, домики, в целом очень уютно и приветливо», — сказала Анна, описывая общий вид городка.

Особое внимание женщина уделила детским комнатам. По ее словам, доступ туда строго контролируется, что придает безопасности.

Лагерь для украинских беженцев в Германии / © скриншот с видео

«Туда надо брать ключ на рецепции и тогда только вы туда попадете. Это не для всех. И это очень круто», — говорит украинка.

Лагерь для украинских беженцев в Германии / © скриншот с видео

Сама беженка полностью удовлетворена временным убежищем и даже ответила на критику по поводу недостатка природы на территории.

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Лагерь для украинских беженцев в Германии / © скриншот с видео

«Мне нравится. Кто говорит: незелено. Очень даже классно. Вот там даже есть горшки с растениями, чтобы вам так не казалось», — добавила автор видео.

Лагерь для украинских беженцев в Германии / © скриншот с видео

Реакция соцсетей: сравнение с концлагерем и слова поддержки

Кадры из немецкого лагеря вызвали бурное обсуждение и разделили зрителей. Часть комментаторов резко раскритиковала увиденный, визуально сравнив городок с военной базой или бараками концлагеря.

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Некоторые пользователи назвали условия проживания унижением и выразили непонимание, почему люди добровольно соглашаются на такой быт.

Скриншот

В то же время нашлись и те, кто встал на защиту системы убежища. Зрители отмечали, что Германия со временем обеспечивает украинцев полноценными квартирами и не выгоняет их на улицу, как это происходит в некоторых других странах.

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Кроме того, некоторые из бывших жителей подобных лагерей признались, что уже переехали в собственное жилье, но с ностальгией вспоминают время, проведенное в модульном городке.

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Украинцы за корродоном — последние новости

Напомним, после четырех лет жизни в Канаде украинка Женя приехала домой. Она поделилась своими впечатлениями от Украины, увидевшей во время полномасштабной войны.

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