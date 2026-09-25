Українка показала життя у таборі для біженців у Німеччині: відео розділило Мережу

Табір для українських біженців у Німеччині / © скриншот з відео

Реклама

Українка, яка разом із трьома дітьми проживає в таборі для біженців у німецькому місті Лейпциг, провела детальну відеоекскурсію своїм тимчасовим житлом. Попри позитивні враження самої жінки, у Мережі умови проживання викликали неоднозначну реакцію.

Своєю реальністю за кордоном поділилася авторка на ім’я Анна у своєму TikTok-акаунті.

Реклама

Умови в таборі для українців у Лейпцигу: що показала жінка

У відеоролику Анна продемонструвала територію поселення та побутові умови: їдальню, туалети, душові, а також продуману безпеку — розетки зі спеціальним захистом від дітей.

Реклама

«Ось таке поле, будиночки, в цілому дуже затишно і привітно», — сказала Анна, описуючи загальний вигляд містечка.

Окрему увагу жінка приділила дитячим кімнатам. За її словами, доступ туди суворо контролюється, що додає безпеки.

Табір для українських біженців у Німеччині / © скриншот з відео

«Туди треба брати ключ на рецепції і тоді тільки ви туди попадете. Це не для всіх. І це дуже круто», — каже українка.

Табір для українських біженців у Німеччині / © скриншот з відео

Сама біженка повністю задоволена тимчасовим прихистком і навіть відповіла на критику щодо нестачі природи на території.

Реклама

Табір для українських біженців у Німеччині / © скриншот з відео

«Мені подобається. Хтось каже: незелено. Дуже навіть класно. Ось там навіть є горщики з рослинками, щоб вам так не здавалося», — додала авторка відео.

Табір для українських біженців у Німеччині / © скриншот з відео

Реакція соцмереж: порівняння з концтабором та слова підтримки

Кадри з німецького табору викликали бурхливе обговорення та розділили глядачів. Частина коментаторів різко розкритикувала побачене, візуально порівнявши містечко з військовою базою або бараками концтабору.

Коментар / © скриншот

Деякі користувачі назвали такі умови проживання приниженням і висловили нерозуміння, чому люди добровільно погоджуються на такий побут.

Скриншот / © скриншот

Водночас знайшлися й ті, хто став на захист системи прихистку. Глядачі наголошували, що Німеччина з часом забезпечує українців повноцінними квартирами та не виганяє їх на вулицю, як це трапляється в деяких інших країнах.

Реклама

Крім того, дехто з колишніх мешканців подібних таборів зізнався, що вже переїхав у власне житло, але з ностальгією згадує час, проведений у модульному містечку.

Коментар / © скриншот

Українці за кородоном — останні новини

Нагадаємо, після чотирьох років життя в Канаді українка Женя приїхала додому. Вона поділилася своїми враженнями від України, яку побачила під час повномасштабної війни.

Окрім цього, українська біженка Людмила Русіна, яка від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мешкає в Німеччині, поділилася своїми враженнями від місцевого закладу громадського харчування.

А українка Анна Добровольська поділилася досвідом життя у Болгарії та Грузії. Вона розповіла, скільки коштують оренда житла, комунальні послуги, транспорт і харчування у Варні та Батумі.

Новини партнерів

Новини партнерів