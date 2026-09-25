Навіщо РФ б’є по дата-центрах: Financial Times про нову тактику ворога

Росія б’є по цифровій інфраструктурі Києва — Financial Times

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Росія посилила удари по українських центрах обробки даних та телекомунікаційних об’єктах, порушуючи доступ до Інтернету по всьому Києву.

Про це пише Financial Times.

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Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що близько 100 000 домогосподарств у Києві та навколишньому регіоні постраждали від тимчасових перебоїв з Інтернетом після ударів у середу та четвер.

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«Росія націлилася на великі українські центри обробки даних, прагнучи порушити потік інформації», — написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на X.

Українські чиновники попередили, що Росія хоче спричинити ширші порушення, потенційно загрожуючи цифровій інфраструктурі, що лежить в основі банків, постачальників онлайн-платежів, бізнесу, державних служб та військових.

У виданні зауважують, що Росія завдавала ударів по комунікаційній інфраструктурі України протягом усієї війни, але останні атаки «передбачали цілеспрямовану ескалацію». За даними FT, під ударом ЗС РФ опинилися інтернет-провайдери «Павутина», Etherlink, Crazy Network та Utels, а також хостинг-компанії Cityhost та MiroHost.

Також у FT стверджують, що російські удари в середу також вразили центри обробки даних у Києві, зокрема той, що в комплексі, де розташовувався передвиборчий штаб президента Володимира Зеленського та де він святкував свою перемогу на виборах 2019 року.

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У виданні припускають, що атаки на центри обробки даних можуть спричинити більш серйозні збої, ніж удари по окремих комунікаційних мережах. Ці об’єкти забезпечують обчислювальну та сховищну інфраструктуру для вебсайтів, корпоративних систем та широкого спектру онлайн-сервісів, а це означає, що пошкодження одного сайту може одночасно вплинути на велику кількість клієнтів.

Зазначається, що уряд та економіка України останніми роками стали сильно залежними від цифрових послуг, тоді як банківська справа, платежі, торгівля та державні функції залежать від взаємопов’язаної телекомунікаційної та інформаційної інфраструктури.

Масштаби збитків залишаються незрозумілими. Українська влада не надала виданню повної оцінки постраждалої інфраструктури.

Нагадаємо, Росія дедалі частіше атакує дата-центри та вузли зв’язку в Україні. Після нічного удару по Києву 24 вересня провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі, через що частина абонентів у центрі столиці залишилася без Інтернету.

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23 вересня у частини киян виникли перебої з Інтернетом після атаки РФ. Провайдери «Павутина» та UTELS заявили про пошкодження дата-центрів і знеструмлення обладнання.

Нардеп Федієнко своєю чергою пояснив, чи можливо в Україні «вибити» Інтернет.

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