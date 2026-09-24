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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
669
Час на прочитання
2 хв

Блекаут зв’язку та Інтернету: експерт шокував прогнозом та дав поради українцям

Експерти закликають подбати про резервні SIM-карти та альтернативний Інтернет.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Телефон / © Associated Press

В Україні будуть проблеми зі зв’язком через російські удари. Зв’язок може зникати на пів дня, тому варто мати дві SIM-карти та двох домашніх Інтернет-провайдерів. Окрім того, абонентам слід готуватися до здорожчання послуг.

Про це представник точки обміну Інтернет-трафіком Анатолій Фроленков розповів у ефірі «Суспільного».

Фроленков попередив, що через російські атаки українські оператори можуть зіткнутися з проблемами зі зв’язком.

«Чи будуть виносити, чи будуть гаснути оператори? Так, у нас будуть проблеми зі зв’язком. Вони будуть хоча б тому, що просто фізично треба переключити з одної точки присутності в іншу. Плюс, коли дизбалансується система, коли весь трафік з одної точки йде в іншу, забиваються канали зв’язку, починаються збої. Ну, плюс фізично нищаться сервера», — розповів фахівець.

Він також зауважив, що українські оператори регулярно стикаються з кібер- та кінетичними атаками.

«Для розуміння: нас „зламують“ кожен місяць, хакери „зламують“ якогось одного або другого оператора. Кінетично зараз виносять дата-центри», — сказав Фроленков.

Як підготуватися до проблем зі зв’язком та Інтернетом?

Він закликав українців не панікувати та заздалегідь подбати про резервні варіанти на випадок перебоїв зі зв’язком і роботою окремих сервісів.

«Не панікуйте, ми робимо все для того, щоб ви були на зв’язку. Особливо не панікуйте і коли будете платити нам за зв’язок ці колосальні гроші, ми їх зараз вкладаємо. Друге — роздрукуйте, зніміть готівку, майте при собі там готівку, тому що пів дня може бути дійсно не на зв’язку, якийсь сервіс не працювати чи ще щось. Роздрукуйте документи», — наголосив фахівець.

За словами Фроленкова, тим, кому критично важливо залишатися на зв’язку цілодобово, варто мати щонайменше дві SIM-картки різних операторів. Більшість сучасних телефонів підтримують таку можливість. Також фахівець порадив забезпечити резервне підключення до домашнього Інтернету.

Нагадаємо, 23 вересня у НКЕК повідомили, що через російські атаки пошкоджено телекомунікаційну інфраструктуру України, тому можливі тимчасові перебої зі зв’язком та Інтернетом. Громадян закликали з розумінням поставитися до проблеми та зазначили, що фахівці вже працюють над відновленням мереж.

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