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На популярний курорт суне ураган зі швидкістю 240 км/год: туристів попередили про небезпеку
Популярному курорту Кабо-Сан-Лукас загрожує потужний ураган «Поло». Через наближення стихії туристів попередили про повені, зсуви та небезпечні хвилі.
Один із найпопулярніших курортних районів Мексики готується до погіршення погоди через ураган «Поло». Стихія рухається поблизу півострова Каліфорнія, а туристів у Кабо-Сан-Лукас уже попереджають про загрозу повеней, зсувів і небезпечних хвиль.
Про це повідомило видання Unilad.
Швидкість сталого вітру всередині урагану сягає 150 миль на годину — приблизно 240 км/год. Надалі «Поло» рухатиметься на північ, де через прохолоднішу воду, за прогнозами метеорологів, має поступово втрачати силу.
Попри очікуване послаблення, небезпека для мексиканського узбережжя зберігається. У суботу або неділю циклон може пройти неподалік Кабо-Сан-Лукаса. У районі курорту прогнозують сильні зливи, поривчастий вітер і небезпечне хвилювання моря.
Через наближення стихії посольство США в Мексиці звернулося до американців, які перебувають у регіоні. Їх закликали стежити за офіційними повідомленнями та виконувати вказівки місцевої влади. Туристам також радять відмовитися від купання та прогулянок пляжами за небезпечних умов.
У диппредставництві наголосили, що прямий вихід урагану на сушу не є обов’язковим для виникнення серйозної загрози. Сильні опади можуть призвести до небезпечних для життя повеней і зсувів. Штормове море, своєю чергою, загрожує сильними відбійними течіями та раптовими великими хвилями.
Наближення «Поло» може позначитися й на подорожах регіоном. Очікуються перебої в автомобільному сполученні та роботі морських портів, а частину комерційних рейсів із міжнародного аеропорту Лос-Кабос можуть скасувати.
Кабо-Сан-Лукас особливо популярний серед туристів зі США. За даними Туристичної обсерваторії Лос-Кабоса, минулого року регіон прийняв майже два мільйони американських мандрівників. Водночас упродовж 2023–2025 років саме вересень у середньому був найменш активним місяцем за кількістю таких туристів.
Вплив «Поло» очікується і значно північніше — біля узбережжя Південної Каліфорнії. Сам центр урагану залишатиметься далеко від США, однак породжені ним довгі хвилі можуть принести небезпечний прибій та сильні відбійні течії. У прибережних районах також прогнозують нетипово високу тропічну вологість.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підвищення глобальної температури через рекордне явище Ель-Ніньйо може призвести приблизно до 450 тисяч додаткових смертей у світі до лютого, якщо не вжити заходів для захисту людей від спеки.