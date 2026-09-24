На популярний курорт суне ураган зі швидкістю 240 км/год: туристів попередили про небезпеку

Ураган зі швидкістю 240 км/год суне на популярний курорт

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Один із найпопулярніших курортних районів Мексики готується до погіршення погоди через ураган «Поло». Стихія рухається поблизу півострова Каліфорнія, а туристів у Кабо-Сан-Лукас уже попереджають про загрозу повеней, зсувів і небезпечних хвиль.

Про це повідомило видання Unilad.

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Швидкість сталого вітру всередині урагану сягає 150 миль на годину — приблизно 240 км/год. Надалі «Поло» рухатиметься на північ, де через прохолоднішу воду, за прогнозами метеорологів, має поступово втрачати силу.

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Попри очікуване послаблення, небезпека для мексиканського узбережжя зберігається. У суботу або неділю циклон може пройти неподалік Кабо-Сан-Лукаса. У районі курорту прогнозують сильні зливи, поривчастий вітер і небезпечне хвилювання моря.

Через наближення стихії посольство США в Мексиці звернулося до американців, які перебувають у регіоні. Їх закликали стежити за офіційними повідомленнями та виконувати вказівки місцевої влади. Туристам також радять відмовитися від купання та прогулянок пляжами за небезпечних умов.

У диппредставництві наголосили, що прямий вихід урагану на сушу не є обов’язковим для виникнення серйозної загрози. Сильні опади можуть призвести до небезпечних для життя повеней і зсувів. Штормове море, своєю чергою, загрожує сильними відбійними течіями та раптовими великими хвилями.

Наближення «Поло» може позначитися й на подорожах регіоном. Очікуються перебої в автомобільному сполученні та роботі морських портів, а частину комерційних рейсів із міжнародного аеропорту Лос-Кабос можуть скасувати.

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Кабо-Сан-Лукас особливо популярний серед туристів зі США. За даними Туристичної обсерваторії Лос-Кабоса, минулого року регіон прийняв майже два мільйони американських мандрівників. Водночас упродовж 2023–2025 років саме вересень у середньому був найменш активним місяцем за кількістю таких туристів.

Вплив «Поло» очікується і значно північніше — біля узбережжя Південної Каліфорнії. Сам центр урагану залишатиметься далеко від США, однак породжені ним довгі хвилі можуть принести небезпечний прибій та сильні відбійні течії. У прибережних районах також прогнозують нетипово високу тропічну вологість.

Ураган Поло / © NOAA

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підвищення глобальної температури через рекордне явище Ель-Ніньйо може призвести приблизно до 450 тисяч додаткових смертей у світі до лютого, якщо не вжити заходів для захисту людей від спеки.

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