Зеленський в ООН пригрозив Росії «болючою» зимою

Володимир Зеленський в ООН / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський попередив, що ця зима буде дуже важкою для українців, але пригрозив, що Сили оборони зроблять її болючою і для Росії.

Про це глава держави сказав під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у середу, 23 вересня.

Реклама

«Ця зима може бути для нас дуже важкою, але у відповідь у нас не залишиться іншого вибору, окрім як зробити її болючою і для Росії», — пригрозив Зеленський.

Реклама

За його словами, жоден російський чиновник ніколи не уявляв, що зима може бути використана як зброя проти них у війні. Адже зазвичай саме росіяни користалися перевагами зими у війні проти своїх опонентів.

«Ми зробимо це цієї зими, якщо Росія продовжить атакувати нашу енергетичну систему та наше опалення», — попередив президент.

Але водночас Зеленський додає:

«Саме тому ми кажемо, що кроки з деескалації важливі — і необхідні до зими. Зараз нам потрібна дипломатія, нам потрібна сила, і крок за кроком ми усуваємо прогалини в обох випадках».

Реклама

Також Володимир Зеленський під час свого виступу в ООН озвучив колосальні втрати російської армії та порівняв їх із населенням десятків країн світу.

Нагадаємо, восени 2025 року президент Володимир Зеленський заявляв, що якщо РФ влаштує блекаут у Києві, то отримає у відповідь блекаут у Москві.

Новини партнерів