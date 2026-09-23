Ліцензія на Patriot для України: у США відповіли, чи ухвалили остаточне рішення

Виробництво ракет Patriot в Україні: у Держдепі США зробили заяву / © defence-ua.com

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Сполучені Штати досі не ухвалили остаточного рішення щодо виробництва ракет для ЗРК Patriot на території України, попри вчорашню обнадійливу заяву Дональда Трампа на зустрічі з Володимиром Зеленським.

Про це повідомили у Держдепі США, передає DW.

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«Трамп не сказав, що це буде. Але він багато говорив про українську армію, у них була хороша зустріч між президентом Зеленським і Трампом. Президент Трамп говорив про гарне враження — яке, як ми знаємо, не завжди було. Те, що він говорить про успіхи української армії, це, звичайно, хороший знак. Але як саме буде далі, поки що неясно, саме тому, що дипломатичні переговори тривають саме зараз», — заявив представник Держдепартаменту Ян Бейтсон у відповідь на запитання про ліцензію на Patriot та військову допомогу Україні.

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Водночас представник Держдепу заспокоїв, що відсутність подробиць цих переговорів не є «поганий знак». Бейтсон запевнив, що Трамп — «людина дії» і очікує від сторін військового конфлікту саме таких вчинків.

Нагадаємо, вчора, 22 вересня, Трамп ухильно заявив, що обговорить на зустрічі із Зеленським постачання Україні ракет до Patriot і ліцензії на їхнє виробництво.

У липні під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Анкарі президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні ліцензію на виготовлення ракет-перехоплювачів до Patriot.

10 серпня видання Telegraph написало, що Трамп переглянув своє рішення про надання Україні ліцензії на виробництво ракет для комплексів Patriot через побоювання щодо витоку технологій до РФ.

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