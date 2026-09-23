Опалення

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З наближенням зими українці готуються до початку опалювального сезону. Проте не всі знають: якщо у квартирі холодно, плату за опалення можна зменшити або взагалі скасувати. Пояснюємо, як правильно зафіксувати низьку температуру та куди звертатися.

Про юридичні механізми перерахунку вартості комунальних послуг виданню УНІАН повідомила адвокатка Адвокатського бюро «Івана Хомича» Олена Воронкова.

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Як правильно виміряти температуру в квартирі

Експертка зазначає, що перевіряти опалення на дотик до батареї немає сенсу. Закон не встановлює температуру для самих радіаторів, адже вона залежить від їхнього матеріалу та віку будинку. Офіційно контролюють лише два показники: температуру води на вході в будинок і температуру повітря безпосередньо у кімнатах.

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Для того, щоб мати офіційні підстави для скарги, споживач повинен правильно зафіксувати температуру повітря. Вимірювання слід проводити орієнтовно по центру кімнати на висоті 1-1,5 метра від підлоги. При цьому не можна робити заміри біля вікон, батарей, на підлозі чи під стелею.

Зазначається, що хоча мешканці можуть використовувати для власного контролю звичайні кімнатні термометри або автоматичні реєстратори (вартістю від 300 до 3000 гривень) та фіксувати показники на відео, для офіційного підтвердження порушення необхідно викликати представника компанії-постачальника.

Щоб перевірити якість опалення, потрібно звернутися до постачальника. Його представник має прийти, виміряти температуру та скласти акт-претензію. Якщо фахівець не з’явився протягом доби або відмовився підписати документ, ви можете скласти акт самі — для цього потрібні підписи щонайменше двох сусідів.

Коли можна вимагати перерахунку

Згідно з Державними будівельними нормами, у період опалювального сезону температура у житлових кімнатах має становити не менше 18°C, а в кутових кімнатах — не менше 20°C.

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Якщо показники нижчі за норму, постачальник зобов’язаний здійснити перерахунок:

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №127, плата за послугу зменшується на 5% (коефіцієнт 0,05) за кожен градус відхилення від норми.

Якщо температура повітря у квартирі більш ніж на 6°C нижча за встановлену норму, плата за постачання теплової енергії не нараховується взагалі.

Практика застосування та реалії воєнного часу

Незважаючи на наявність чіткого законодавчого механізму, на практиці українці рідко відстоюють свої права у питаннях теплопостачання.

«За 12 років роботи я жодного разу не бачила, щоб споживачі зверталися з проблемою, що опалення здійснюється на неналежному рівні. Можливо, у цій ситуації відіграло роль те, що в українських містах часто є проблеми із житлово-комунальним господарством. Якщо на якість певних послуг, наприклад, прибирання, легше вплинути, то на опалення споживачам вплинути складніше, тому, на мою думку, ніхто до цього сильно вже і не прискіпується», — пояснює Олена Воронкова.

Крім того, варто враховувати умови воєнного стану. Через систематичні атаки РФ на об’єкти теплової інфраструктури зниження температури в оселях часто відбувається через об’єктивні обставини, а не з вини постачальників. Водночас масові відмови від оплати послуг можуть призвести до дефіциту коштів у бюджеті підприємств, які необхідні для оперативного ремонту пошкоджених мереж.

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