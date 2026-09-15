Зарплати зростуть на 10,4% / © ТСН

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У проєкті державного бюджету України на 2027 рік закладено підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За його даними, від 1 січня 2027 року мінімальна зарплата має зрости до 9546 грн. Це на 899 грн, або 10,4%, більше за нинішні 8647 грн.

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Також планується підвищити прожитковий мінімум для однієї людини — з 3209 до 3559 грн на місяць. Зростання становитиме 350 грн, або 10,9%.

Для окремих категорій прожитковий мінімум становитиме:

для працездатних осіб — 3691 грн;

для осіб, які втратили працездатність, — 2878 грн.

Для частини держорганів залишать окремий прожитковий мінімум

Водночас для розрахунку посадових окладів прокурорів, податківців, митників та працівників державних органів, на яких поширюються спеціальні закони, передбачений окремий показник прожиткового мінімуму — 2331 грн.

Для цих категорій базовий показник залишається значно нижчим за загальний прожитковий мінімум.

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Як зазначив Железняк, раніше цей показник у бюджетних документах визначали як такий, що встановлений «на рівні 31 грудня 2025 року», а тепер у документі прямо зазначена сума — 2331 грн.

Водночас суддів із цього правила прибрали.

«У червні Рада ухвалила закон 4905-IX (242 голоси), що оклад судді рахується тільки від повного прожиткового мінімуму. Результат — Державна судова адміністрація +8,5 млрд (+35,1%). Заморозка лишилась для всіх, крім суддів», — написав нардеп.

За оцінкою Железняка, це рішення збільшує видатки Державної судової адміністрації на 8,5 млрд грн, або 35,1%.

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На Офіс президента витратять більше

Окремо Железняк звернув увагу на видатки на забезпечення діяльності президента України та ОП.

У бюджеті на 2027 рік на ці потреби передбачено 1,0728 млрд грн, що на 194,9 млн грн більше за попередній період.

Зростання становить 22,2%.

Для порівняння, мінімальна заробітна плата за цей самий період має зрости на 10,4%.

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