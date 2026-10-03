Де в Україні платять 90 тисяч гривень на місяць: кого шукають і які вимоги

Робота в Україні, фото ілюстративне / © pexels.com

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Середня зарплата в Україні у вересні 2026 року становить 30 200 грн, свідчать дані найбільшого сайту з пошуку роботи. За останній рік цей показник зріс на 18%. Водночас офіційна середня зарплата, за даними Держстату ще вища — 31 892 грн.

Різниця в оплаті праці залежить від посади, сфери діяльності та міста. Деякі фахівці можуть розраховувати на 60–90 тис. грн на місяць, тоді як в окремих професіях зарплати не сягають навіть 15 тис. грн.

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ТСН.ua розповідає, скільки зараз заробляють українці, які посади мають найвищі та найнижчі зарплати, як відрізняється оплата праці в містах і де шукають працівників із можливістю бронювання.

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Скільки платять в Україні

За даними Work.ua, середня зарплата в Україні становить 30 200 грн. Показник розрахували на основі 195 690 вакансій, розміщених на сайті за останні три місяці. Порівняно з жовтнем минулого року середня зарплата зросла на 18%.

За даними Держстату, офіційна середня зарплата становить 31 892 грн.

Хто в Україні отримує найбільше

Серед посад із найвищою середньою зарплатою — керівні позиції, спеціалісти з IT, будівництва, фінансів і продажів. Найбільший показник у наведеному переліку має директор з маркетингу — 90 тис. грн на місяць.

Зарплати від 70 тис. грн пропонують за такими посадами:

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Директор з маркетингу — 90 000 грн

Фінансовий директор — 80 000 грн

Комерційний директор — 75 000 грн

Директор автосалону — 75 000 грн

Водій-міжнародник — 73 000 грн

Операційний директор — 70 000 грн

Автомаляр — 70 000 грн

Директор з будівництва — 70 000 грн

Поліграфолог — 70 000 грн

Full stack програміст — 70 000 грн

Інвестиційний аналітик — 70 000 грн

Серед інших високооплачуваних посад — альпініст із середньою зарплатою 67 500 грн, стоматолог — 65 000 грн, програміст ЧПУ — 65 000 грн та директор із закупівель — 65 000 грн.

Зарплати від 60 тис. грн мають, зокрема, такі фахівці:

Регулювальник — 64 300 грн

Монолітник — 62 500 грн

Автоелектрик — 60 000 грн

Менеджер з продажу нерухомості — 60 000 грн

Арматурник — 60 000 грн

Брокер — 60 000 грн

Back end програміст — 60 000 грн

Головний інженер — 60 000 грн

Програміст 1С — 60 000 грн

Бізнес-аналітик — 60 000 грн

Тім лід — 60 000 грн

Плиточник — 60 000 грн

Муляр — 60 000 грн

Директор з логістики — 60 000 грн

Керівник монтажного відділу — 60 000 грн

Арт-директор — 60 000 грн

Які професії отримують середню зарплату

Зарплати близько 30 тис. грн пропонують працівникам різних професій — від виробництва та торгівлі до інформаційної сфери й обслуговування.

Зокрема, середня зарплата операціоніста, страхового агента, спеціаліста із захисту інформації та редактора становить 31 тис. грн.

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Контролер ВТК може розраховувати на 30 700 грн, пекар і косметолог — на 30 500 грн, а піцайоло — на 30 300 грн.

Операціоніст — 31 000 грн

Страховий агент — 31 000 грн

Спеціаліст із захисту інформації — 31 000 грн

Редактор — 31 000 грн

Контролер ВТК — 30 700 грн

Пекар — 30 500 грн

Косметолог — 30 500 грн

Піцайоло — 30 300 грн

Комірник — 30 000 грн

Садівник — 30 000 грн

Закрійник — 30 000 грн

Швачка — 30 000 грн

Художник — 30 000 грн

Різноробочий — 30 000 грн

Друкар — 30 000 грн

У яких сферах найвищі та найнижчі зарплати

За категоріями вакансій найвища середня зарплата — у топменеджменті та керівництві вищої ланки. Вона становить 60 тис. грн. У сфері нерухомості середній показник сягає 50 тис. грн, у транспорті й автобізнесі — 42 тис. грн.

У будівництві та архітектурі, а також у продажах і закупівлях середня зарплата становить по 40 тис. грн. В IT, маркетингу, рекламі та PR, а також у телекомунікаціях і зв’язку — по 37 500 грн.

У переліку посад із найнижчою середньою зарплатою — переважно працівники освіти, культури, науки та обслуговування.

Науковий співробітник у середньому отримує 17 тис. грн, прибиральниця — 16 800 грн, асистент учителя та педагог-організатор — по 16 500 грн.

Науковий співробітник — 17 000 грн

Прибиральниця — 16 800 грн

Асистент вчителя — 16 500 грн

Педагог-організатор — 16 500 грн

Директор філії — 16 000 грн

Майстер виробничого навчання — 15 000 грн

Вчитель образотворчого мистецтва — 14 000 грн

Музичний керівник — 14 000 грн

Вахтер — 13 500 грн

Бібліотекар — 10 500 грн

Керівник гуртка — 9 000 грн

Таким чином різниця між найбільшою зарплатою і найменшою становить аж 81 тис. грн на місяць.

Середні зарплати в містах України: де платять найбільше

Рівень зарплат суттєво відрізняється залежно від міста. Найвищий середній показник серед міст — у Києві, де він становить 37 500 грн. Така сама зарплата вказана для дистанційної роботи.

Серед інших міст із відносно високими зарплатами — Львів (32 500 грн), Ужгород (30 500 грн), Дніпро та Одеса (по 30 000 грн).

Найнижчі показники серед міст — у Сумах і Херсоні, де середня зарплата становить по 22 500 грн.

Київ — 37 500 грн

Львів — 32 500 грн

Ужгород — 30 500 грн

Дніпро — 30 000 грн

Одеса — 30 000 грн

Івано-Франківськ — 29 000 грн

Тернопіль — 29 000 грн

Чернівці — 28 500 грн

Вінниця — 27 500 грн

Рівне — 27 500 грн

Хмельницький — 27 500 грн

Черкаси — 27 500 грн

Луцьк — 26 800 грн

Житомир — 26 000 грн

Запоріжжя — 25 000 грн

Миколаїв — 25 000 грн

Полтава — 25 000 грн

Кропивницький — 24 000 грн

Чернігів — 24 000 грн

Кривий Ріг — 23 500 грн

Суми — 22 500 грн

Херсон — 22 500 грн

Де шукають працівників із бронюванням і скільки платять

Вакансії з можливістю бронювання є в різних сферах — від виробництва, будівництва та логістики до IT, медицини й торгівлі. Найбільше таких пропозицій у категорії робочих спеціальностей і виробництва — 5 052 вакансії.

Також значна кількість пропозицій є в логістиці та складській сфері (2 292), транспорті й автобізнесі (1 857), будівництві та архітектурі (1 785), адміністрації та керівництві середньої ланки (1 397), продажах і закупівлях (1 183).

Вакансії із бронюванням

Системний адміністратор у Кропивницькому районі

АТБ-маркет шукає системного адміністратора для технічної підтримки. Серед обов’язків — встановлення та налаштування операційних систем і програм, ремонт персональних комп’ютерів, підтримка користувачів, а також робота з WMS і TMS.

Робота передбачає позмінний графік: доба роботи та три вихідних. Компанія пропонує працевлаштування за гіг-контрактом або в штат, де є можливість бронювання, оплачувану відпустку та лікарняні. Зарплату у вакансії не зазначено.

Промисловий електрик у Києві

Компанія шукає промислового електрика для монтажу, обслуговування та ремонту електромереж і обладнання у виробничому цеху й адміністративній будівлі.

Кандидат повинен мати щонайменше рік досвіду роботи та знати основи електротехніки й схеми підключення. Графік — п’ять днів на тиждень, з 08:00 до 20:00.

Компанія пропонує офіційне працевлаштування, оплачувану відпустку та лікарняні, а також бронювання за наявності актуальних військово-облікових документів і відповідності вимогам. Зарплату у вакансії не вказано.

Супервайзер у Чернігові

Мережа супермаркетів шукає супервайзера для розвитку клієнтської бази, контролю представленості продукції, навчання команди та аналізу ринку.

Зарплата становить 60 тис. грн після всіх відрахувань. У вакансії зазначене гарантоване бронювання. Робота передбачає повну зайнятість і стандартний графік 5/2.

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