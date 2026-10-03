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Де в Україні платять 90 тисяч гривень на місяць: кого шукають і які вимоги
Скільки зараз заробляють українці, які посади мають найвищі та найнижчі зарплати, як відрізняється оплата праці в містах і де шукають працівників із можливістю бронювання.
Середня зарплата в Україні у вересні 2026 року становить 30 200 грн, свідчать дані найбільшого сайту з пошуку роботи. За останній рік цей показник зріс на 18%. Водночас офіційна середня зарплата, за даними Держстату ще вища — 31 892 грн.
Різниця в оплаті праці залежить від посади, сфери діяльності та міста. Деякі фахівці можуть розраховувати на 60–90 тис. грн на місяць, тоді як в окремих професіях зарплати не сягають навіть 15 тис. грн.
ТСН.ua розповідає, скільки зараз заробляють українці, які посади мають найвищі та найнижчі зарплати, як відрізняється оплата праці в містах і де шукають працівників із можливістю бронювання.
Скільки платять в Україні
За даними Work.ua, середня зарплата в Україні становить 30 200 грн. Показник розрахували на основі 195 690 вакансій, розміщених на сайті за останні три місяці. Порівняно з жовтнем минулого року середня зарплата зросла на 18%.
За даними Держстату, офіційна середня зарплата становить 31 892 грн.
Хто в Україні отримує найбільше
Серед посад із найвищою середньою зарплатою — керівні позиції, спеціалісти з IT, будівництва, фінансів і продажів. Найбільший показник у наведеному переліку має директор з маркетингу — 90 тис. грн на місяць.
Зарплати від 70 тис. грн пропонують за такими посадами:
Директор з маркетингу — 90 000 грн
Фінансовий директор — 80 000 грн
Комерційний директор — 75 000 грн
Директор автосалону — 75 000 грн
Водій-міжнародник — 73 000 грн
Операційний директор — 70 000 грн
Автомаляр — 70 000 грн
Директор з будівництва — 70 000 грн
Поліграфолог — 70 000 грн
Full stack програміст — 70 000 грн
Інвестиційний аналітик — 70 000 грн
Серед інших високооплачуваних посад — альпініст із середньою зарплатою 67 500 грн, стоматолог — 65 000 грн, програміст ЧПУ — 65 000 грн та директор із закупівель — 65 000 грн.
Зарплати від 60 тис. грн мають, зокрема, такі фахівці:
Регулювальник — 64 300 грн
Монолітник — 62 500 грн
Автоелектрик — 60 000 грн
Менеджер з продажу нерухомості — 60 000 грн
Арматурник — 60 000 грн
Брокер — 60 000 грн
Back end програміст — 60 000 грн
Головний інженер — 60 000 грн
Програміст 1С — 60 000 грн
Бізнес-аналітик — 60 000 грн
Тім лід — 60 000 грн
Плиточник — 60 000 грн
Муляр — 60 000 грн
Директор з логістики — 60 000 грн
Керівник монтажного відділу — 60 000 грн
Арт-директор — 60 000 грн
Які професії отримують середню зарплату
Зарплати близько 30 тис. грн пропонують працівникам різних професій — від виробництва та торгівлі до інформаційної сфери й обслуговування.
Зокрема, середня зарплата операціоніста, страхового агента, спеціаліста із захисту інформації та редактора становить 31 тис. грн.
Контролер ВТК може розраховувати на 30 700 грн, пекар і косметолог — на 30 500 грн, а піцайоло — на 30 300 грн.
Операціоніст — 31 000 грн
Страховий агент — 31 000 грн
Спеціаліст із захисту інформації — 31 000 грн
Редактор — 31 000 грн
Контролер ВТК — 30 700 грн
Пекар — 30 500 грн
Косметолог — 30 500 грн
Піцайоло — 30 300 грн
Комірник — 30 000 грн
Садівник — 30 000 грн
Закрійник — 30 000 грн
Швачка — 30 000 грн
Художник — 30 000 грн
Різноробочий — 30 000 грн
Друкар — 30 000 грн
У яких сферах найвищі та найнижчі зарплати
За категоріями вакансій найвища середня зарплата — у топменеджменті та керівництві вищої ланки. Вона становить 60 тис. грн. У сфері нерухомості середній показник сягає 50 тис. грн, у транспорті й автобізнесі — 42 тис. грн.
У будівництві та архітектурі, а також у продажах і закупівлях середня зарплата становить по 40 тис. грн. В IT, маркетингу, рекламі та PR, а також у телекомунікаціях і зв’язку — по 37 500 грн.
У переліку посад із найнижчою середньою зарплатою — переважно працівники освіти, культури, науки та обслуговування.
Науковий співробітник у середньому отримує 17 тис. грн, прибиральниця — 16 800 грн, асистент учителя та педагог-організатор — по 16 500 грн.
Науковий співробітник — 17 000 грн
Прибиральниця — 16 800 грн
Асистент вчителя — 16 500 грн
Педагог-організатор — 16 500 грн
Директор філії — 16 000 грн
Майстер виробничого навчання — 15 000 грн
Вчитель образотворчого мистецтва — 14 000 грн
Музичний керівник — 14 000 грн
Вахтер — 13 500 грн
Бібліотекар — 10 500 грн
Керівник гуртка — 9 000 грн
Таким чином різниця між найбільшою зарплатою і найменшою становить аж 81 тис. грн на місяць.
Середні зарплати в містах України: де платять найбільше
Рівень зарплат суттєво відрізняється залежно від міста. Найвищий середній показник серед міст — у Києві, де він становить 37 500 грн. Така сама зарплата вказана для дистанційної роботи.
Серед інших міст із відносно високими зарплатами — Львів (32 500 грн), Ужгород (30 500 грн), Дніпро та Одеса (по 30 000 грн).
Найнижчі показники серед міст — у Сумах і Херсоні, де середня зарплата становить по 22 500 грн.
Київ — 37 500 грн
Львів — 32 500 грн
Ужгород — 30 500 грн
Дніпро — 30 000 грн
Одеса — 30 000 грн
Івано-Франківськ — 29 000 грн
Тернопіль — 29 000 грн
Чернівці — 28 500 грн
Вінниця — 27 500 грн
Рівне — 27 500 грн
Хмельницький — 27 500 грн
Черкаси — 27 500 грн
Луцьк — 26 800 грн
Житомир — 26 000 грн
Запоріжжя — 25 000 грн
Миколаїв — 25 000 грн
Полтава — 25 000 грн
Кропивницький — 24 000 грн
Чернігів — 24 000 грн
Кривий Ріг — 23 500 грн
Суми — 22 500 грн
Херсон — 22 500 грн
Де шукають працівників із бронюванням і скільки платять
Вакансії з можливістю бронювання є в різних сферах — від виробництва, будівництва та логістики до IT, медицини й торгівлі. Найбільше таких пропозицій у категорії робочих спеціальностей і виробництва — 5 052 вакансії.
Також значна кількість пропозицій є в логістиці та складській сфері (2 292), транспорті й автобізнесі (1 857), будівництві та архітектурі (1 785), адміністрації та керівництві середньої ланки (1 397), продажах і закупівлях (1 183).
Вакансії із бронюванням
Системний адміністратор у Кропивницькому районі
АТБ-маркет шукає системного адміністратора для технічної підтримки. Серед обов’язків — встановлення та налаштування операційних систем і програм, ремонт персональних комп’ютерів, підтримка користувачів, а також робота з WMS і TMS.
Робота передбачає позмінний графік: доба роботи та три вихідних. Компанія пропонує працевлаштування за гіг-контрактом або в штат, де є можливість бронювання, оплачувану відпустку та лікарняні. Зарплату у вакансії не зазначено.
Промисловий електрик у Києві
Компанія шукає промислового електрика для монтажу, обслуговування та ремонту електромереж і обладнання у виробничому цеху й адміністративній будівлі.
Кандидат повинен мати щонайменше рік досвіду роботи та знати основи електротехніки й схеми підключення. Графік — п’ять днів на тиждень, з 08:00 до 20:00.
Компанія пропонує офіційне працевлаштування, оплачувану відпустку та лікарняні, а також бронювання за наявності актуальних військово-облікових документів і відповідності вимогам. Зарплату у вакансії не вказано.
Супервайзер у Чернігові
Мережа супермаркетів шукає супервайзера для розвитку клієнтської бази, контролю представленості продукції, навчання команди та аналізу ринку.
Зарплата становить 60 тис. грн після всіх відрахувань. У вакансії зазначене гарантоване бронювання. Робота передбачає повну зайнятість і стандартний графік 5/2.