Помилки під час користування подовжувачами: яка техніка створює смертельну загрозу вдома

Подовжувач / фото ілюстративне / © Credits

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Відсутність достатньої кількості розеток у дому часто змушує господарів використовувати подовжувачі та мережеві розгалужувачі. Хоча такі пристрої дозволяють легко підключити кілька електроприладів в одному кутку кімнати, подібна зручність нерідко створює серйозну загрозу для пожежної безпеки.

Фахівці застерігають, що особливої уваги та обережності вимагає побутова техніка з високим рівнем енергоспоживання, адже її неправильне підключення може призвести до перевантаження мережі, про це повідомляє видання Kobieta Interia.

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Подовжувачі підходять не для всіх пристроїв: які прилади можуть спричинити пожежу та перевантаження мережі

Мережеві розгалужувачі та подовжувачі абсолютно безпечні за умови їхнього грамотного вибору та використання за призначенням з урахуванням допустимого навантаження. Головна загроза виникає тоді, коли в одну розеткову блок-секцію вмикають одразу кілька енергоємних приладів. Це створює надмірне навантаження на провід, викликає його критичне нагрівання та може призвести до розплавлення ізоляції, пошкодження проводки або навіть пожежі.

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Подовжувачі чудово підходять для малопотужної техніки, яка не створює високого навантаження на мережу. Через них можна спокійно заживити настільні лампи, зарядні пристрої для гаджетів, а також стаціонарні комп’ютери та ноутбуки.

Натомість побутова техніка з високим рівнем споживання струму потребує максимальної обачності, особливо якщо кілька таких приладів мають працювати паралельно. Насамперед до одного подовжувача категорично не рекомендується підключати потужні електроприлади, такі як:

мікрохвильова піч,

пральна машина,

холодильник,

електричний обігрівач,

посудомийна машина,

електричний чайник,

тостер,

сушарка для білизни.

Це не означає, що кожен із цих пристроїв спричинятиме перевантаження в кожній ситуації. Потужність пристрою та параметри конкретного подовжувача мають вирішальне значення. Однак ризик зростає, коли кілька енергоємних пристроїв підключені до одного шнура та працюють одночасно.

Звичайний електрочайник або обігрівач споживають дуже багато струму за короткий час. Якщо в той самий подовжувач увімкнути ще один потужний прилад, кабель просто не витримає такого навантаження. Дріт почне сильно грітися, розплавиться і вийде з ладу, а в найгіршому випадку це призведе до короткого замикання та пожежі в оселі.

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На яку граничну потужність насправді розраховані розгалужувачі

Чимало людей вважає, що подовжувачі не витримують навантаження понад 1800 Вт, проте ця цифра зовсім не є універсальним правилом для всіх моделей.

Вирішальне значення мають технічні параметри кожного окремого виробу. Більшість стандартних розгалужувачів розраховані на струм у 10 або 16 ампер. За стандартної напруги 230 вольт пристрій із маркуванням 16 ампер здатний витримати теоретичну потужність майже до 3680 Вт. Утім, це не означає, що подовжувач можна бездумно навантажувати на максимум, тому завжди важливо орієнтуватися на вказівки виробника.

Крім того, кількість гнізд у розетковому блоці жодним чином не вказує на його загальну витривалість. Наявність п’яти чи шести розеток не гарантує, що в кожну з них можна одночасно ввімкнути по потужному електроприладу, адже гранична межа розраховується на весь пристрій загалом, а не на окремий отвір.

Для великої побутової техніки найкраще використовувати окрему настінну розетку з належною проводкою та уникати підключення кількох енергоємних приладів в один блок. Перед увімкненням подовжувача завжди корисно оглянути цілісність його шнура, перевірити маркування та з’ясувати гранично допустиму потужність.

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Зауважимо, фантомне, або приховане, споживання електроенергії виникає, коли вимкнені прилади залишаються підключеними до мережі, і через режим очікування, дисплеї, годинники, таймери, пульти та функцію швидкого ввімкнення окремі компоненти продовжують споживати струм. Оскільки в оселі таких приладів зазвичай десятки, звичка відключати на ніч техніку, якою не користуються, зокрема телевізори, мікрохвильові печі та зарядні пристрої, допомагає уникнути зайвого споживання, а повністю усунути його можна лише від’єднанням від живлення.

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