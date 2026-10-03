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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Росія "розносить" українську економіку: на що можуть різко зрости ціни — економіст попередив

Чому держбюджет України недоотримає 160 млрд грн у IV кварталі 2026 року? Прогноз від економіста Олега Пензина щодо втрат податків, підвищення ПДВ та зростання цін у магазинах.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
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Росіяни обстрілюють українську економіку

Росіяни обстрілюють українську економіку / © Донецька обласна прокуратура

Через зупинку металургійних гігантів, руйнування складських комплексів ритейлерів та знищення промислової інфраструктури державний бюджет України в останньому кварталі поточного року зазнає колосального тиску.

Про це у коментарі ТСН.ua сказав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Дефіцит у військовому секторі

За підрахунками експерта, у четвертому кварталі 2026 року втрати державного бюджету за найгіршого сценарію можуть становити 22%, а за найкращого — близько 11%.

«Згідно з чинним Законом про Державний бюджет України, планова дохідна частина (власні внутрішні надходження) становить 2904,6 млрд грн. Плановий дохід за квартал — 726 млрд грн, а 22% від нього — це 160 млрд грн чистої діри в бюджеті. Це колосальна сума, майже половина річного бюджету на соцвиплати всієї країни або понад половина видатків на освіту і науку за рік. Оскільки ці кошти недоотримає саме військовий сектор, уряду доведеться терміново шукать, де перекрити ці 160 мільярдів», — наголошує Олег Пендзин.

Скорочення податків від бізнесу та ритейлу

Головними причинами недоотримання коштів стали руйнування бізнесу та суттєве зниження товарообігу:

  • Податок на прибуток: через мільйонні витрати на ліквідацію наслідків ворожих прильотів і постійні закупівлі пального для генераторів надходження від податку на прибуток зменшаться на 30–35% від річного плану.

  • ПДВ: через руйнування складських приміщень і падіння купівельної спроможності прогноз недоотримання ПДВ до кінця року становить 18–20%.

Підвищення ПДВ з 2027 року: як це вдарить по гаманцях українців

Аби профінансувати програму страхування бізнесу від воєнних ризиків, уряд запропонував від 2027 року підвищити податок на додану вартість (ПДВ) на 1%. Очікується, що це додатково залучить до бюджету орієнтовно 1 мільярд гривень.

Проте ПДВ — це податок, який повністю сплачує кінцевий споживач.

«Зростання ПДВ на 1% математично збільшить кінцеву ціну товару на 0,83%. Та насправді ланцюжок „виробник — логістичний склад — дистриб’ютор — магазин“ на практиці додасть до кінцевої ціни на полицях 1,5–2%«, — підсумував Олег Пендзин.

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