Експрем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

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Молодший брат експрем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана — Арон — напередодні виборів намагався організувати перехоплення нового українського вантажу з грошима в Австрії. Отримавши пропозицію про перехоплення, місцевий бізнесмен здав плани Арона Орбана австрійським спецслужбам.

Про це йдеться у розслідуванні угорського видання 444.

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Журналісти опублікували листування Арона Орбана з угорським бізнесменом Чонгором Ласловарі-Томою, який проживає у Граці (Австрія). Повідомлення від брата угорського прем’єр-міністра надійшло бізнесменові 26 березня — трохи за понад два тижні до парламентських виборів у країні.

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Орбан і Ласловарі-Тома познайомилися близько шести років тому через спільного знайомого, однак тривалий час не підтримували зв’язок.

Арон Орбан одразу перейшов до конкретних питань. Він поцікавився, чи продовжує Ласловарі-Тома займатися політикою. 2021 року бізнесмен балотувався до міської ради Граца від Австрійської народної партії, однак не отримав мандата. Після цього Орбан запитав про рівень його впливу в Австрії.

Згодом брат угорського прем’єра повідомив, що через Австрію прямує певний вантаж, і надіслав посилання на телевізійний сюжет про затримання українського конвою в Угорщині. Він наголосив, що йдеться про інший, новий конвой, а не про той, який зупинили на початку березня.

Після цього Арон Орбан безпосередньо поцікавився, чи можуть австрійські правоохоронці перехопити цей вантаж. Як повідомляє «444», він також запропонував познайомити бізнесмена з людиною, яка знала, де і коли автомобіль перебуватиме на території Австрії.

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Ласловарі-Тома відмовився брати участь у запропонованій схемі. Він передав інформацію про листування австрійським спецслужбам та керівництву Австрійської народної партії. Крім того, бізнесмен показав повідомлення адвокату Лоранту Горвату, який представляє інтереси українських інкасаторів.

За словами Ласловарі-Томи, це не перша сумнівна пропозиція, яку він отримував від Арона Орбана. Раніше, як стверджує бізнесмен, брат угорського прем’єра звертався до нього, зокрема, щодо закупівлі військового обладнання. Ласловарі-Тома працює у сфері торгівлі зброєю, однак від таких пропозицій відмовлявся.

Журналісти «444» також перевірили номер телефону, з якого надходили повідомлення, і встановили, що він справді належить Арону Орбану. Самі брати Орбани на запити журналістів не відповіли.

Затримання «золотого конвою» «Ощадбанку» в Угорщині — що відомо

Нагадаємо, 6 березня в Угорщині затримали інкасаторів «Ощадбанку», які перевозили 40 млн дол., 35 млн євро та 9 кг золота між «Райффайзен Банком Австрія» та «Ощадбанком» України. Угорська влада опублікувала фото готівки та золотих злитків, вилучених у працівників українського державного банку, яких затримали на території країни.

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Очільник МЗС України Андрій Сибіга розцінив дії Будапешта як державний тероризм, рекет і взяття заручників.

Зрештою, інкасатори змогли повернутися до України, однак угорський уряд залишив гроші під арештом. Кошти «Ощадбанку» повернули лише через два місяці — у травні.

У серпні Угорщина закрила справу проти інкасаторів «Ощадбанку» через відсутність складу злочину та доказів відмивання грошей. Сибіга назвав це кінцем брехні Орбана та наголосив на необхідності покарати всіх причетних до фабрикації справи, незаконного затримання українців та держвласності.

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