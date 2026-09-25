Президент Угорщини зробив неочікувану заяву про війну в Україні

Андраш Бака / © Associated Press

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Президент Угорщини Андраш Бака заявив, що сьогодні Україна бореться за збереження своєї незалежності — так само, як угорці у 1956 році під час антикомуністичного повстання проти прорадянського режиму.

Про це він сказав під час виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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Бака нагадав, що після повстання 1956-го багато країн відкрили свої двері для угорців, які були змушені тікати з батьківщини. За його словами, нинішня ситуація України має схожі риси.

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За його словами, Угорщина підтримує право України на самооборону, суверенітет і територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів, а також право українців самостійно визначати своє майбутнє.

Бака провів паралель із подіями 1956 року, коли угорці повстали проти прорадянського режиму.

«Сьогодні Україна бореться за збереження своєї незалежності. Угорщина засуджує повномасштабну наступальну війну Росії, яка порушує Статут ООН та міжнародне право. Свобода, за яку у 1956 році боролися угорці, — це та сама свобода, яку сьогодні ми маємо захищати й для українців», — заявив президент.

Водночас він наголосив, що Угорщина хотіла б завершення війни дипломатичним шляхом. Однак, на його думку, для тривалого миру необхідно поважати суверенітет України.

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«Якщо насильницьке захоплення територій стане загальноприйнятим способом вирішення суперечок, кожна менша країна матиме підстави для занепокоєння щодо свого майбутнього», — сказав Бака.

Відносини Угорщини і України

Будапешт відмовилася від участі у «Карпатській вісімці». Прем’єр-міністр Петер Мадяр порівняв C із сільським футболом. З його слів, додавати його країну до міжнародних ініціатив без її згоди — неприйнятно.

Очільник МЗС Андрій Сибіга назвав ці заяви «безпідставно конфронтаційними». Міністра здивувала відмова Будапешта від участі у саміті та заборона уряду Мадяра будувати нафтосховища для України на своїй території.

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