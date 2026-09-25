У Путіна знайшли таємну онуку, прізвище її батька – Зеленський: ЗМІ розкрили деталі

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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З розслідування витоку баз даних стало відомо про таємну онуку президента Росії Володимира Путіна на ім’я Ельза. Дівчинка народилася у грудні 2017 року у шлюбі доньки російського диктатора Катерини Тихонової та балетмейстера Ігоря Зеленського.

Про це повідомило видання «Агентство. Новости».

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Восьмирічну доньку Тихонової та Зеленського, яку звати Ельза, назвали прізвищем матері. Це стало відомо під час аналізу витоку бази Федеральної прикордонної служби. Катерина є молодшою з офіційних доньок Путіна та живе під прізвищем Тихонова.

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За даними видання, вперше Ельза виїхала з Росії незадовго до свого дворіччя. 11 листопада 2019 року вона разом із батьками вирушила до Мюнхена на борту бізнесджета німецької авіакомпанії Air Hamburg, яка нині має назву VistaJet. Візит тривав два місяці. На той час у Мюнхені працював Зеленський.

Приблизно через два роки дівчинка знову перетинала кордон — цього разу вона літала до Хорватії на літаку Bombardier Global 5000.

В обох випадках у базі прикордонної служби вона була записана як Ельза Ігорівна Тихонова. Таким чином, дівчинка мала прізвище матері, а по батькові — батька.

Ім’я Ельза також збігається з іменем принцеси з американського мультфільму «Крижане серце». За даними журналістів, Катерина Тихонова цікавиться американським кінематографом. Зокрема, під час весілля з першим чоловіком Кирилом Шамаловим вона виконувала композицію принцеси з мультфільму «Анастасія».

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Таємні сини Володимира Путіна — що про них відомо

Нагадаємо, 2025 року в Мережі з’явилися кадри з десятирічним Іваном — імовірним таємним сином Путіна та гімнастки Аліни Кабаєвої. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» інформував, що хлопчик взяв участь у фестивалі спортивної гімнастики, виступивши у номері «Лезгінка». Джерела зазначали, що дитину ретельно охороняють: на публічних заходах Іван з’являється рідко, під час поїздок його супроводжує команда, а навчається він приватно в резиденціях, оскільки не відвідує звичайну школу.

Влітку 2026 року розслідування платформи «Система» та BILD показало, що ймовірних синів Путіна та Кабаєвої — Івана (2015 р.н.) та Володимира (2019 р.н.) — виховують за європейськими цінностями із залученням німецької мови. На диктатора працюють щонайменше п’ятеро німецьких гувернанток в умовах жорсткого контролю ФСБ без телефонів і з забороною хворіти. Кремль офіційно існування цих дітей і зв’язок із Кабаєвою не коментує.

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