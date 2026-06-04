Таємниці життя синів Путіна: що стало відомо зі щоденників їхніх німецьких нянь

Один з синів Путіна Ваня у трирічному віці / © RFE/RL

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Поки російський диктатор Путін публічно таврує та проклинає все західне, своїх рідних синів він наказує виховувати саме за європейськими цінностями. Ба більше, величезну роль у вихованні його спадкоємців — Івана (2015 року народження) та Володимира (2019 року народження) — відіграє німецька мова.

Про це свідчить ексклюзивне розслідування розслідувальної платформи «Система», деталі якого публікує німецьке видання BILD.

Зарплата у 8 тисяч євро та жорсткий контроль ФСБ

Як з’ясували журналісти, на кремлівського деспота працювали або досі працюють щонайменше п’ятеро німецьких гувернанток. Жінки отримують солідну зарплату — близько 8 тисяч євро на місяць «чистими».

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Проте умови роботи є тоталітарними: перед працевлаштуванням та під час нього жінок наскрізь просвічують методами спецслужб. Їм заборонено користуватися мобільними телефонами, вони майже не мають вільного часу, а про будь-який нежить чи розлад шлунку зобов’язані негайно доповідати. Якщо хвороба інфекційна — няню негайно звільняють.

Про що йдеться у «Історіях навчання Вані»

Важливою частиною роботи гувернанток є щоденне написання детальних похвилинних звітів про розвиток дітей. BILD отримав ексклюзивний доступ до одного з таких щоденників під назвою «Історії навчання Вані» (так лагідно кличуть старшого сина Івана). Записи, ведені влітку 2018 року, звернені безпосередньо до дитини німецькою мовою.

Ось найцікавіші моменти з життя сина Путіна та Аліни Кабаєвої:

Західна культура: Малюку читали відому німецьку казку «Розбійник Готценплотц». Няня зауважила: «Коли розбійник сказав, що у нього немає друзів і гарного дому, ти теж дуже засмутився». Також хлопчик щиро вболівав за принца під час перегляду мультфільмів «У пошуках Немо» та «Останній єдиноріг».

Німецькі пісні влітку: Одного спекотного літнього дня Ваня наполегливо вимагав співати різдвяну німецьку пісню «O Tannenbaum» («О, ялинко»).

Німецькі емоції: Під час поїздки до цирку хлопчик побачив афішу і вигукнув суто німецький розмовний вираз подиву: «Oh, mein lieber Scholli!» (щось на зразок «Ого, нічого собі!»). Окрім цього, малюк обожнює слово «найшвидше» (am allerschnellsten) — найшвидше кататися на триколісному велосипеді, гойдалках чи потязі.

Ввічливість та любов: В один із днів Ваня випадково зачепив ліктем обличчя виховательки і одразу сказав «Вибач». В іншому записі зафіксовано, як син диктатора ніжно каже своїй німецькій няні: «Ich liebe Dich!» («Я тебе кохаю!»).

Сприйняття зла: Коли хлопчику пояснили, що комаха богомол зжирає своїх «друзів», дитина розплакалася і назвала це «дуже злим вчинком».

Наприкінці щоденника стоять підписи німецьких вчителів та вихователів — Софії, Марайке та Анни. Наразі офіційний Кремль традиційно не коментує існування спільних дітей Путіна та Кабаєвої, хоча закрите життя маленьких спадкоємців диктатора дедалі частіше стає надбанням громадськості.

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Раніше журналісти з’ясували, що на родину Путіна і Кабаєвої могли працювати близько двох десятків гувернанток, серед яких були громадянки Німеччини.

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