Тайны жизни сыновей Путина: что стало известно из дневников их немецких нянь

Один из сыновей Путина Ваня в трехлетнем возрасте / © RFE/RL

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Пока российский диктатор Путин публично клеймит и проклинает все западное, своих родных сыновей он приказывает воспитывать именно по европейским ценностям. Более того, огромную роль в воспитании его наследников — Ивана (2015 года рождения) и Владимира (2019 года рождения) — играет немецкий язык.

Об этом свидетельствует эксклюзивное расследование расследовательной платформы «Система», детали которого публикует немецкое издание BILD.

Зарплата в 8 тысяч евро и жесткий контроль ФСБ

Как выяснили журналисты, на кремлевского деспота работали или до сих пор работают по меньшей мере пять немецких гувернанток. Женщины получают солидную зарплату — около 8 тысяч евро в месяц «чистыми».

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Однако условия работы тоталитарны: перед трудоустройством и во время него женщин насквозь просвечивают методами спецслужб. Им запрещено пользоваться мобильными телефонами, у них почти нет свободного времени, а о любом насморке или расстройстве желудка обязаны немедленно докладывать. Если болезнь инфекционная — няню немедленно увольняют.

О чем говорится в «Историях обучения Вани»

Важной частью работы гувернанток является ежедневное написание детальных поминутных отчетов о развитии детей. BILD получил эксклюзивный доступ к одному из таких дневников под названием «Истории обучения Вани» (так ласково зовут старшего сына Ивана). Записи, которые вели летом 2018 года, обращены непосредственно к ребенку на немецком языке.

Вот самые интересные моменты из жизни сына Путина и Алины Кабаевой:

Западная культура: Малышу читали известную немецкую сказку «Разбойник Готценплотц». Няня заметила: «Когда разбойник сказал, что у него нет друзей и хорошего дома, ты тоже очень расстроился». Также мальчик искренне болел принцем во время просмотра мультфильмов «В поисках Немо» и «Последний единорог».

Немецкие песни летом: В один жаркий летний день Ваня настойчиво требовал петь рождественскую немецкую песню «O Tannenbaum» («О, елочка»).

Немецкие эмоции: Во время поездки в цирк мальчик увидел афишу и воскликнул чисто немецкое разговорное выражение удивления: «Oh, mein lieber Scholli!» (что-то вроде «Ого, ничего себе!»). Кроме этого, малыш обожает слово «быстрее всего» (am allerschnellsten) — быстрее всего кататься на трехколесном велосипеде, качелях или поезде.

Вежливость и любовь: В один из дней Ваня случайно задел локтем лицо воспитательницы и сразу сказал «Извини». В другой записи зафиксировано, как сын диктатора нежно говорит своей немецкой няне: «Ich liebe Dich!» («Я тебя люблю!»).

Восприятие зла: Когда мальчику объяснили, что насекомое богомол сжирает своих «друзей», ребенок расплакался и назвал это «очень злым поступком».

В конце дневника стоят подписи немецких учителей и воспитателей Софии, Марайке и Анны. Пока официальный Кремль традиционно не комментирует существование общих детей Путина и Кабаевой, хотя закрытая жизнь маленьких наследников диктатора все чаще становится достоянием общественности.

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Ранее журналисты выяснили, что на семью Путина и Кабаевой могли работать около двух десятков гувернанток, среди которых были гражданки Германии.

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