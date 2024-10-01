Путин может иметь до трех детей от российской спортсменки Алины Кабаевой.

Российский диктатор Владимир Путин всеми способами пытается держать свою жизнь в тайне.

Детали о личной жизни Путина раскрыли в The Atlantic.

В материале говорится, что Путин активно демонстрирует свое увлечение хоккеем. Он и сейчас вроде как продолжает в него играть, но сейчас вместо спортсменов на льду играют его охранники.

"Путин также хочет показать свои хоккейные достижения Алине Кабаевой, бывшей олимпийской гимнастке, с которой, по слухам, он имеет длительные романтические отношения. Их отношения остаются тайной в России, но согласно данным оппозиционной медиа-группы "Центр Досье", Кабаева наблюдает за играми Путина из частной ложи, спрятанной от глаз персонала", — говорится в сообщении.

Кроме того, "Центр Досье", организация, финансируемая Михаилом Ходорковским, обнародовал отчет, подробно описывающий отношения Путина и Кабаевой, а также их вероятных детей. Даже его официально признанные дети от первого брака живут под вымышленными именами.

"Кабаева, по-видимому, думала, что станет королевой, но оказалась узником. Это трагедия Кремля", — сказала Нина Хрущева, профессор международных отношений в Нью-Йоркской школе.

Роль некогда популярной в России Кабаевой, как и роль многих людей в близком окружении Путина, остается скрытой от общественности.

"Совершенно неизвестно, сколько детей имеют Путин и Кабаева, но согласно разным источникам, их может быть от двух до трех. Один из них, как сообщается, родился в 2015 году в Швейцарии, и по имеющейся информации, ему сейчас около девяти лет. Ему нравится играть в шахматы онлайн, сказал Рождественский, что говорит о том, что он может иметь доступ к внешнему миру. сообщении.

Ранее мы писали, что Путин планирует передать "трон" одному из своих малолетних сыновей от любовницы Алины Кабаевой.

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