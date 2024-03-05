"Путин планирует передать власть сыну": Фейгин о том, когда это может случиться

Фейгин утверждает, что у Путина есть два малолетних сына от Алины Кабаевой, и один из них может унаследовать "трон".

Российский диктатор Путин планирует передать "трон" одному из своих малолетних синовей от любовницы Алины Кабаевой.

Об этом заявил российский правозащитник, блогер Марк Фейгин в разговоре с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

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Фейгин напомнил, что у Путина есть две взрослые дочери от брака с Людмилой Путиной (о разводе стало известно в 2013 году). По словам эксперта, Путин безусловно приведет дочерей во власть, но ни одна не станем преемником "трона".

"Россия – сексистская страна и женский вопрос во власти непростой. Возможно, Путин выберет путь максимального нахождения во власти – до немощи. Дети Кабаевой. Там есть сыновья. Это точно и многими подтверждено. Двое сыновей – Иван и Владимир, но называют другие имена", – утверждает Фейгин.

По данным правозащитника, Путин хочеть дождаться совершеннолетия какого-то из этих сыновей. Фейгин предполагает, что мальчикам сейчас приблизительно 9-10 лет.

Эксперт уверяет, что слухи о том, что Кабаева родила от Путина двоих детей в Швейцарии – правдивы.

"По разным слухам, он (Путин – ред.) воспитывает сына особым образом. В круг его нянек входят царедворцы, которые должны готовить его к большим свершениям. Эта информация подтверждается из разных источников. Ему внушают, что он должен унаследовать дело своего папаши и должен быть идеальным. Но это стремление к идеальности играет в злую шутку: оно порождает комплексы", – отметил правозащитник.

Эксперт предполагает, что Путин хочет остаться при власти до глубокой старости, пока сыну не исполнится 20-21 год.

"Путин послал сигнал, что власть будет династической. Никакого преемника со стороны не будет. Он не может доверять никому. Второе – реально власть в РФ может принимать только выходец из системы, то есть именитый сотрудник ФСБ", – размышляет российский оппозиционер.

Передачи власти детям в России редко были успешными

Фейгин обратил внимание, что российская история свидетельствует о другом – передачи власти детям никогда не были успешными.

"Я не говорю даже про советский период ХХ века, ни разу такого не было. В период 300-летнего дома Романовых это происходило с большим трудом. Цареубийство было обычным делом. Наверняка Путин понимает эти риск.

Но, опять же, мы должны понимать, что это лишь план, который Путин держит в голове. Реализует он его или нет, это вопрос хода политических процессов, войны в Украине, позиции Запада и многих внутренних факторов в России. Армия, ФСБ, система – как они на это будут реагировать", – подытожил Марк Фейгин.

Что известно о позабрачных детях Путина

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Отметим, что слухи о позабрачных детях Путина официально не подтверждены. По данным Daily Mail, спортсменка родила диктатору первого общего ребенка в 2015 году, а затем еще одного – в 2019-м. Другие источники заявляют, что в 2019 году на свет родился не один сын Путина, а близнецы.

Хотя экс-депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев утверждал, что бывшая российская гимнастка Алина Кабаева не любовница или жена диктатора Путина, он также не является отцом ее детей.

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