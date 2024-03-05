"Путін планує передати владу синові": Фейгін про те, коли це може статися

Фейгін стверджує, що Путін має двох малолітніх синів від Аліни Кабаєвої, і один з них може успадкувати "трон".

Російський диктатор Путін планує передати "трон" одному зі своїх малолітніх синів від коханки Аліни Кабаєвої.

Про це заявив російський правозахисник, блогер Марк Фейгін у розмові з українським журналістом Дмитром Гордоном.

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Фейгін нагадав, що Путін має двох дорослих доньок від шлюбу з Людмилою Путіною (про розлучення стало відомо 2013 року). За словами експерта, Путін, безумовно, приведе їх до влади, але жодна не стане наступницею "трону".

"Росія – сексистська країна, і жіноче питання у владі непросте. Можливо, Путін вибере шлях максимального перебування у владі – до немочі. Діти Кабаєвої. Там є сини. Це точно і багатьма підтверджено. Двоє синів – Іван і Володимир, але називають інші імена", – стверджує Фейгін.

За даними правозахисника, Путін хоче дочекатися повноліття якогось із цих синів. Фейгін припускає, що хлопчикам зараз приблизно 9-10 років.

Експерт запевняє, що чутки про те, що Кабаєва народила від Путіна двох дітей у Швейцарії – правдиві.

"З різних чуток, він (Путін – ред.) виховує сина особливим чином. До кола його няньок входять царедворці, які мають готувати його до великих звершень. Ця інформація підтверджується з різних джерел. Йому вселяють, що він повинен успадкувати справу свого тата і має бути ідеальним. Але це прагнення ідеальності грає злий жарт: воно породжує комплекси", – зазначив правозахисник.

Експерт припускає, що Путін хоче залишитися при владі до глибокої старості, поки синові не виповниться 20-21 рік.

"Путін послав сигнал, що влада буде династичною. Жодного наступника з боку не буде. Він не може довіряти нікому. Друге – реально владу в РФ може приймати лише виходець із системи, тобто іменитий співробітник ФСБ", – розмірковує російський опозиціонер.

Передавання влади дітям у Росії рідко було успішним

Фейгін звернув увагу, що російська історія свідчить про інше – передавання влади дітям ніколи не було успішним.

"Я не говорю навіть про радянський період ХХ століття, жодного разу такого не було. В період 300-річного дому Романових це відбувалося силоміць. Царевбивство було звичною справою. Напевно, Путін розуміє ці ризики.

Але знову ж таки ми маємо розуміти, що це лише план, який Путін тримає в голові. Реалізує він його чи ні, це питання перебігу політичних процесів, війни в Україні, позиції Заходу та багатьох внутрішніх чинників у Росії. Армія, ФСБ, система – як вони на це реагуватимуть”, – підсумував Марк Фейгін.

Що відомо про позашлюбних дітей Путіна

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Зазначимо, що чутки про позашлюбних дітей Путіна офіційно не підтверджені. За даними Daily Mail, спортсменка народила диктаторові першу спільну дитину 2015 року, а потім ще одну – 2019-го. Інші джерела заявляють, що 2019 року на світ з'явився не один син Путіна, а близнюки.

Хоча ексдепутат Держдуми РФ бізнесмен Ілля Пономарьов стверджував, що колишня російська гімнастка Аліна Кабаєва не коханка чи дружина диктатора Путіна, він також не є батьком її дітей.

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