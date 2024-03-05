"Путін планує передати владу синові": Фейгін про те, коли це може статися

Фейгін стверджує, що Путін має двох малолітніх синів від Аліни Кабаєвої, і один з них може успадкувати "трон".
Російський диктатор Путін планує передати "трон" одному зі своїх малолітніх синів від коханки Аліни Кабаєвої.
Про це заявив російський правозахисник, блогер Марк Фейгін у розмові з українським журналістом Дмитром Гордоном.
Фейгін нагадав, що Путін має двох дорослих доньок від шлюбу з Людмилою Путіною (про розлучення стало відомо 2013 року). За словами експерта, Путін, безумовно, приведе їх до влади, але жодна не стане наступницею "трону".
"Росія – сексистська країна, і жіноче питання у владі непросте. Можливо, Путін вибере шлях максимального перебування у владі – до немочі. Діти Кабаєвої. Там є сини. Це точно і багатьма підтверджено. Двоє синів – Іван і Володимир, але називають інші імена", – стверджує Фейгін.
За даними правозахисника, Путін хоче дочекатися повноліття якогось із цих синів. Фейгін припускає, що хлопчикам зараз приблизно 9-10 років.
Експерт запевняє, що чутки про те, що Кабаєва народила від Путіна двох дітей у Швейцарії – правдиві.
"З різних чуток, він (Путін – ред.) виховує сина особливим чином. До кола його няньок входять царедворці, які мають готувати його до великих звершень. Ця інформація підтверджується з різних джерел. Йому вселяють, що він повинен успадкувати справу свого тата і має бути ідеальним. Але це прагнення ідеальності грає злий жарт: воно породжує комплекси", – зазначив правозахисник.
Експерт припускає, що Путін хоче залишитися при владі до глибокої старості, поки синові не виповниться 20-21 рік.
"Путін послав сигнал, що влада буде династичною. Жодного наступника з боку не буде. Він не може довіряти нікому. Друге – реально владу в РФ може приймати лише виходець із системи, тобто іменитий співробітник ФСБ", – розмірковує російський опозиціонер.
Передавання влади дітям у Росії рідко було успішним
Фейгін звернув увагу, що російська історія свідчить про інше – передавання влади дітям ніколи не було успішним.
"Я не говорю навіть про радянський період ХХ століття, жодного разу такого не було. В період 300-річного дому Романових це відбувалося силоміць. Царевбивство було звичною справою. Напевно, Путін розуміє ці ризики.
Але знову ж таки ми маємо розуміти, що це лише план, який Путін тримає в голові. Реалізує він його чи ні, це питання перебігу політичних процесів, війни в Україні, позиції Заходу та багатьох внутрішніх чинників у Росії. Армія, ФСБ, система – як вони на це реагуватимуть”, – підсумував Марк Фейгін.
Що відомо про позашлюбних дітей Путіна
Зазначимо, що чутки про позашлюбних дітей Путіна офіційно не підтверджені. За даними Daily Mail, спортсменка народила диктаторові першу спільну дитину 2015 року, а потім ще одну – 2019-го. Інші джерела заявляють, що 2019 року на світ з'явився не один син Путіна, а близнюки.
Хоча ексдепутат Держдуми РФ бізнесмен Ілля Пономарьов стверджував, що колишня російська гімнастка Аліна Кабаєва не коханка чи дружина диктатора Путіна, він також не є батьком її дітей.
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