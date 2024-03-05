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Польські фермери анонсували новий тривалий протест на кордоні із Україною

Польські фермери анонсували новий тривалий протест на кордоні із Україною

Блокування кордону поляками / Колаж: ТСН.ua

Нова акція протесту планується навпроти українського пункту "Рава-Руська".

Польські фермери анонсували нову акцію на кордоні із Україною, яка триватиме до 30 квітня.

Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті міського офісу міста Любича-Королівська Люблінського воєводства.

Зазначається, що новий протест запланований на 10 березня 2024 року о 14:30.

"Акція відбудеться на перехресті національної дороги № 17 з провінційною дорогою № 867 перед перехрестям
кордону в Гребенному (що навпроти українського пункту "Рава-Руська" - ред.). Очікується присутність 100 осіб", - йдеться у тексті документа. 

Вимогою протестувальникі є ліквідація "зеленої угоди", яка, на їхню думку, обмежує надходження агропродовольчої продукції з-за меж ЄС, зокрема з України.

Нагадаємо, в уряді розповіли, чи блокували на кордоні з Польщею зброю та допомогу для України.

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