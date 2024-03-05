Бої у російській Інгушетії: з'явилися нові подробиці

В Інгушетії у місті Карабулак, 3 березня, відбулося боєзіткнення та перестрілка між силовиками ФСБ та бійцями спротиву Інгушетії.

Про це розповів представник Комітету Інгуської незалежності Магомед Торієв 24 каналу.

"В Інгушетії спротив не зупинявся ні на день за 200 років – з моменту Росія окупувала Інгушетію. Боротьба продовжується і сьогодні в тій чи іншій формі, та продовжуватиметься надалі: в Інгушетії, в Дагестані, в Башкирії та по всьому Північному Кавказу", – наголосив Магомед Торієв.

За його словами, через російську агресію все більше народів, які перебувають під окупацією РФ, намагаються вийти з її складу.

Передусім йдеться про Євразійський солідарний альянс, що об'єднав кілька народів:

інгушів;

калмиків;

бурятів;

якутів.

"Вони виступають спільно, добиваючись незалежності від Росії та створення нормальних держав, які нікому не загрожуватимуть та не нападатимуть", – розповів Торієв.

Раніше ми повідомляли, що увечері в суботу, 2 березня, російські силовики намагалися затримати повстанців у квартирі багатоповерхівки в місті Карабулак. У відповідь вони відкрили вогонь.

Читайте також: