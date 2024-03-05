Бои в российской Ингушетии: появились новые подробности

В Ингушетии в городе Карабулак, 3 марта, произошло боеприкосновение и перестрелка между силовиками ФСБ и бойцами сопротивления Ингушетии.

Об этом рассказал представитель Комитета Ингусской независимости Магомед Ториев 24 канала.

"В Ингушетии сопротивление не останавливалось ни на день за 200 лет — с момента Россия оккупировала Ингушетию. Борьба продолжается и сегодня в той или иной форме, и будет продолжаться в дальнейшем: в Ингушетии, в Дагестане, в Башкирии и по всему Северному Кавказу", - подчеркнул он. Магомед Ториев.

По его словам, из-за российской агрессии все больше находящихся под оккупацией РФ народов пытаются выйти из ее состава.

Прежде всего, речь идет о Евразийском солидарном альянсе, объединившем несколько народов:

ингушей;

калмыков;

бурят;

якутов.

"Они выступают совместно, добиваясь независимости от России и создания нормальных государств, которые никому не будут угрожать и не нападать", – рассказал Ториев.

Ранее мы сообщали, что вечером в субботу, 2 марта, российские силовики пытались задержать повстанцев в квартире многоэтажки в городе Карабулак. В ответ они открыли огонь.

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