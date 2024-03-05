Сколько россиян пошли ко дну вместе с кораблем "Сергей Котов": в ГУР подвели итоги

Российские оккупанты понесли ощутимые потери среди экипажа после потопления украинскими силами патрульного корабля "Сергей Котов" в Черном море.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, по предварительным данным, в результате атаки на патрульный корабль "Сергей Котов", которая привела к уничтожению судна, потери среди экипажа российских оккупантов составили:

7 — "безвозвратных";

6 — "санитарных".

В ГУР предполагают, что еще 52 члена экипажа, находившиеся на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.

"Похоже, что спасенных и ошарашенных моряков "сергея котова" из-за потери судна будут "матросить" российские спецслужбы", — добавили в разведке.

Уничтожение российского корабля "Сергей Котов"

Сегодня, 5 марта, Главное управление разведки Минобороны Украины официально сообщило, что спецподразделение "Group 13" потопило российский патрульный корабль "Сергей Котов" дронами Magura V5.

В Сети уже распространяется видео атаки беспилотных дронов и попытки экипажа отбить атаку. Но удары в корма, правый и левый борта привели к тому, что "Сергей Котов" пошел ко дну.

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