Сколько россиян пошли ко дну вместе с кораблем "Сергей Котов": в ГУР подвели итоги

Россияне понесли немалые потери после уничтожения патрульного корабля "Сергей Котов".
Российские оккупанты понесли ощутимые потери среди экипажа после потопления украинскими силами патрульного корабля "Сергей Котов" в Черном море.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Так, по предварительным данным, в результате атаки на патрульный корабль "Сергей Котов", которая привела к уничтожению судна, потери среди экипажа российских оккупантов составили:
- 7 — "безвозвратных";
- 6 — "санитарных".
В ГУР предполагают, что еще 52 члена экипажа, находившиеся на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.
"Похоже, что спасенных и ошарашенных моряков "сергея котова" из-за потери судна будут "матросить" российские спецслужбы", — добавили в разведке.
Уничтожение российского корабля "Сергей Котов"
Сегодня, 5 марта, Главное управление разведки Минобороны Украины официально сообщило, что спецподразделение "Group 13" потопило российский патрульный корабль "Сергей Котов" дронами Magura V5.
В Сети уже распространяется видео атаки беспилотных дронов и попытки экипажа отбить атаку. Но удары в корма, правый и левый борта привели к тому, что "Сергей Котов" пошел ко дну.
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