У Великобритании есть доказательства поставки Ираном баллистических ракет России — министр обороны

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что располагает доказательствами того, что Иран поставлял баллистические ракеты России.

Министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что его страна располагает разведывательными данными, подтверждающими информацию о поставках Ираном баллистических ракет в Россию для использования в войне против Украины.

Об этом сообщает Politics Home.

Отвечая на вопрос, есть ли у него информация о предоставлении Ираном баллистических ракет России, Шаппс сказал: "У меня есть. Я не могу углубляться в это".

"То ли баллистические ракеты, то ли беспилотники Shahed, которые они поставили России, мы видели, что если в мире происходит борьба, то часто Иран разжигает ее или помогает поставлять пищевую цепь в этом случае", — сказал министр обороны Британии.

Он добавил, что Иран плохо влияет не только на свой регион, но и на всю Европу.

Несмотря на то, что Иран официально опроверг сообщение в прошлом месяце о том, что он предоставил России баллистические ракеты класса "земля-земля", источники, знакомые с ситуацией, заявляют, что Иран поставил в РФ около 400 ракет.

Эти поставки включали баллистические ракеты малой дальности Fateh-110, такие как Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии от 186 до 435 миль.

Напомним, 21 февраля издание Reuters сообщило, что Иран, вероятно, отправил России около 400 баллистических ракет.

Однако после этого глава украинской разведки Кирилл Буданов опроверг информацию о том, что Россия применяла в Украине дальнобойные ракеты из Ирана.

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