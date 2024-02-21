Иран отправил России сотни баллистических ракет — Reuters

По информации источников издания, речь идет о предоставлении якобы около 400 ракет класса "земля-земля".

Иран, вероятно, отправил России сотни баллистических ракет класса "земля-земля".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на шесть источников.

По информации источников издания, речь идет о предоставлении якобы около 400 ракет малой дальности Fateh-110, в том числе Zolfaghar. Эксперты говорят, что эта ракета способна поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.

Один из иранских источников сообщил журналистам, что поставки начались в начале января после завершения встреч в конце прошлого года между иранскими и российскими военными, состоявшимися в Тегеране и Москве. Отмечают, что уже было по меньшей мере четыре поставки ракет и в ближайшие недели будет больше.

Другой высокопоставленный иранский чиновник добавил, что некоторые из ракет были отправлены в Россию кораблем через Каспийское море, а другие – самолетом.

"Будет больше поставок. Нет причин это скрывать. Нам позволено экспортировать оружие в любую страну, которую мы пожелаем", – сказал второй иранский чиновник.

Четвертый источник, знакомый с этим вопросом, подтвердил Reuters, что Россия недавно получила большое количество ракет от Ирана, не предоставив дополнительных подробностей.

Официальный представитель США ответил журналистам, что Вашингтон видел доказательства активного продвижения переговоров, но пока нет никаких признаков того, что поставки все-таки состоялись.

Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

Напомним, что срок действия ограничений Совета Безопасности ООН на экспорт Ираном некоторых ракет, беспилотников и других технологий истек в октябре. Однако Соединенные Штаты и Европейский Союз сохранили санкции в отношении программы баллистических ракет Ирана на фоне опасений экспорта оружия в прокси Тегерана на Ближнем Востоке и в Россию.

Ранее в Defense Express писали, какие ракеты Россия получила от КНДР и могла получить от Ирана.

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