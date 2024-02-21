Сериал "Зозулі" на канале ТЕТ: стала известна дата премьеры

Телеканал ТЕТ объявил дату премьеры нового украинского сериала "Зозулі".

С 18 марта, с понедельника по четверг, в 19:00 на канале будет транслироваться лирическая комедия, которая расскажет историю трех родных и кардинально разных сестер, которых спустя много лет объединил родительский дом и полномасштабное вторжение.

Непредсказуемый сериал "Зозулі" познакомит зрителей с модной дизайнером одежды Галей, которая привыкла к роскоши и ритму столицы, умеренной учительницей Оксаной, которая пытается жить по правде и ни за что не поддаваться эмоциям, и прямолинейной тренершей по боксу Валею, что слепо доверяет людям и всегда идет напролом. Все они соберутся вместе в родительском доме, чтобы понять себя, разобраться в своих чувствах и вернуть сестринскую любовь.

Сериал "Зозулі"

Отметим, лента "Зозулі" стала победителем художественного конкурса на производство сериалов и фильмов современной тематики, производство которых профинансировало государство. Режиссером выступил Мирослав Латик, а главные женские роли сыграли известные украинские актрисы – Дарья Трегубова, Карина Шереверова и Екатерина Олос.

"Я играю старшую сестру Галину. Она — модный столичный дизайнер. У нее есть жених Тарасик, который вдвое младше, но она искренне его любит. Галина построила успешную карьеру в столице и сейчас вынуждена снова переехать в свое маленькое село, из какого когда-то начинала свой путь. Удастся ли ей наладить отношения с сестрами? И вообще, как ей будет житься в этих условиях после столичной роскоши?" – заинтриговала Дарья Трегубова.

Дарья Трегубова / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

В то время как Екатерина Олос называет свою героиню Валю "воплощением трусости", а Карина Шереверова характеризует Оксану как "очень правильную учительницу", от которой следует ожидать много интересного.

"Зозулі" – сериал, который докажет, что когда все летит кувырком, разобраться помогут родной дом и родные люди. С 18 марта на ТЕТ жизненная премьера, которую нельзя пропустить. Смотрите и влюбляйтесь всей семьей с понедельника по четверг в 19:00.

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