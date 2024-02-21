Пара устроила свадьбу в туалете заправки – видео

Пара из Огайо, США, провела свою свадьбу в необычном месте – на заправочной станции в Кентукки.

Об этом пишет UPI.

Логен Эбни и Тиана Эйлсток обменялись клятвами в туалете Hop Shops.

Там есть большая красная кнопка, включающая диско-шар и танцевальную музыку.

"Тиана, от первого танца на этой дискотеке и до этого момента я клянусь идти по жизни с тобой. Через фанк-биты и мягкие мелоди, каждый ритм жизни", — сказал Эбни во время своей клятвы.

В конце церемонии пара нажала красную кнопку, чтобы начать свой первый свадебный танец.

Напомним, муж во время развода потребовал от жены вернуть почку. Врачи сказали, что это просто невозможно.

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