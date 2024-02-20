Вдова в течение семи лет получает цветы от покойного мужа

Умерший семь лет назад мужчина из Калифорнии до сих пор "отправляет" своей вдове букет цветов каждого Дня святого Валентина.

Об этом пишет Usa Today.

Джон Мэйвер умер в 2017 году, но с тех пор каждого 14 февраля его жена Диана получает букет красных и белых цветов вместе с открыткой.

По словам Дианы, это признак любви, которую они разделяли друг с другом с тех пор, как впервые встретились подростками, живя в Онтарио, Канада.

"Когда я вернулась в Онтарио, я познакомилась с Джоном через моего двоюродного брата", – вспомнила женщина. "Его обаяние и харизма – вот почему я сразу влюбилась в него".

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Диана родилась в Китае и переехала в Онтарио в молодом возрасте. Они с Джоном учились в разных колледжах, но поддерживали связь, и когда Диана переехала на запад, чтобы окончить колледж, Джон поехал за ней в Калифорнию, где сделал предложение.

"Это была отличная свадьба с семьей и друзьями из Канады и Америки", — сказала Диана. "На свадьбе было не менее 200 человек".

У пары родилось трое детей, всем сейчас по 40 и 50 лет, и где-то там Джон положил начало традиции дарить Диане букет красных и белых цветов каждого июня на их годовщину.

Он делал это в течение 47 лет, пока не умер в октябре в 2017 году. Теперь традиция продолжается в День святого Валентина с помощью двух дочерей пары.

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"Букет является идеальным сочетанием двух их любимых цветов", — сказала Джоан Клементе, одна из дочерей пары. "Она любит красные розы, мой отец любил белые лилии. Это сочетание лучшего из них обоих в романтическом букете".

По словам Дианы, Джон организовал доставку одного и того же букета и открытки каждый год, возможно, до конца ее жизни.

"Мой муж был единственным ребенком", – сказала Диана. "Он был очень умным и с отличным чувством юмора. Он очень хороший парень. Он бы всем понравился".

Напомним, женщина рассказала, как нашла своего будущего мужа на помойке. У них довольно необычная история любви.

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