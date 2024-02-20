Путина не вспомнил: Трамп впервые прокомментировал смерть Навального

Смерть Навального заставила Трампа все больше думать о нелестной ситуации в США.

Экспрезидент США Дональд Трамп прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального. В частности, он увязал с ней свои собственные юридические проблемы.

Об этом пишет Politico.

Речь идет о том, что в пятницу, 16 февраля, Трампу суд приказал выплатить штраф в размере 354,8 миллионов долларов по гражданскому делу о мошенничестве.

"Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране. Это медленное, неуклонное развитие, когда большие, радикально левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути к разрушению. Открытые границы, сфальсифицированные выборы и крайне несправедливые решения судов уничтожают Америку. Мы — нация в упадке, нация-банкрот", — заявил он.

В то время как президент Джо Байден назвал смерть Навального делом рук Путина.

В то же время главная претендентка Трампа Никки Гейли сказала, что Трамп хранит молчание по поводу смерти Навального, и призвала его "ответить, считает ли он Путина ответственным за смерть Навального".

Смерть Навального – что известно

16 февраля в управлении ФСИН РФ заявили, что Алексей Навальный скончался в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в возрасте 47 лет.

Юлия Навальная – жена погибшего российского оппозиционера Алексея Навального – заявила, что будет продолжать бороться против режима Путина.

Между тем, после убийства в тюрьме Алексея Навального, в Кремле и спецслужбах России принялись обсуждать дальнейшие действия в отношении других оппозиционеров. В частности, активно обсуждается деятельность Михаила Ходорковского.

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