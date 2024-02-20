Путіна не згадав: Трамп вперше прокоментував смерть Навального

Смерть Навального змусила Трампа все більше думати про невтішну ситуацію у США.

Експрезидент США Дональд Трамп прокоментував смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, він пов'язав з нею свої власні юридичні проблеми.

Про це пише Politico.

Йдеться про те, що у п'ятницю, 16 лютого, Трампу суд наказав виплатити штраф у розмірі 354,8 мільйона доларів у цивільній справі про шахрайство.

"Раптова смерть Олексія Навального змусила мене все більше і більше усвідомлювати, що відбувається в нашій країні. Це повільний, неухильний розвиток, коли великі, радикально ліві політики, прокурори і судді ведуть нас шляхом до руйнування. Відкриті кордони, сфальсифіковані вибори і вкрай несправедливі рішення судів знищують Америку. Ми - нація в занепаді, нація-банкрут", - заявив він.

Тоді як президент Джо Байден нпзвав смертьнавального справою рук Путіна.

Водночас головна претендентка Трампа Ніккі Гейлі сказала, що Трамп зберігає мовчання щодо смерті Навального, і закликала його "відповісти, чи вважає він Путіна відповідальним за смерть Навального".

Смерть Навального - що відомо

16 лютого в управлінні ФСВП РФ заявили, що Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі у віці 47 років.

Юлія Навальна - дружина загиблого російського опозиціонера Олексія Навального - заявила, що продовжуватиме боротися проти режиму Путіна.

Тим часом після вбивства у в'язниці Олексія Навального, у Кремлі та спецслужбах Росії взялися обговорювати подальші дії щодо інших опозиціонерів. Зокрема, активно обговорюється діяльність Михайла Ходорковського.

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