Путіна не згадав: Трамп вперше прокоментував смерть Навального

Смерть Навального змусила Трампа все більше думати про невтішну ситуацію у США.
Експрезидент США Дональд Трамп прокоментував смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, він пов'язав з нею свої власні юридичні проблеми.
Про це пише Politico.
Йдеться про те, що у п'ятницю, 16 лютого, Трампу суд наказав виплатити штраф у розмірі 354,8 мільйона доларів у цивільній справі про шахрайство.
"Раптова смерть Олексія Навального змусила мене все більше і більше усвідомлювати, що відбувається в нашій країні. Це повільний, неухильний розвиток, коли великі, радикально ліві політики, прокурори і судді ведуть нас шляхом до руйнування. Відкриті кордони, сфальсифіковані вибори і вкрай несправедливі рішення судів знищують Америку. Ми - нація в занепаді, нація-банкрут", - заявив він.
Тоді як президент Джо Байден нпзвав смертьнавального справою рук Путіна.
Водночас головна претендентка Трампа Ніккі Гейлі сказала, що Трамп зберігає мовчання щодо смерті Навального, і закликала його "відповісти, чи вважає він Путіна відповідальним за смерть Навального".
Смерть Навального - що відомо
16 лютого в управлінні ФСВП РФ заявили, що Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі у віці 47 років.
Юлія Навальна - дружина загиблого російського опозиціонера Олексія Навального - заявила, що продовжуватиме боротися проти режиму Путіна.
Тим часом після вбивства у в'язниці Олексія Навального, у Кремлі та спецслужбах Росії взялися обговорювати подальші дії щодо інших опозиціонерів. Зокрема, активно обговорюється діяльність Михайла Ходорковського.