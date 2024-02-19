Дружина Навального зробила гучну заяву про смерть опозиціонера

Юлія Навальна - дружина загиблого російського опозиціонера Олексія навального - заявила, що продовжуватиме боротися проти режиму Путіна.

Про це пише BILD.

"Я продовжуватиму справу Олексія Навального. Продовжуватиму боротися за нашу з вами країну, і я закликаю вас стати поруч зі мною, розділити не тільки горе і нескінченний біль, який огорнув нас і не відпускає. Я прошу розділити зі мною лють", - сказала Юлія.

Крім того, Навальна додала, що команда ФБК розкриє деталі вбивства політика.

"Ми знаємо, через що конкретно Путін убив Олексія три дні тому. Ми невдовзі вам про це розповімо. Ми обов'язково дізнаємося і про те, хто саме і як саме виконав цей злочин. Ми назвемо прізвища та покажемо обличчя", - зазначила Навальна.

Що відомо про смерть Навального

16 лютого в управлінні ФСВП РФ заявили, що Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі у віці 47 років.

Політику стало зле після прогулянки і він втратив свідомість. За даними УФСВП РФ, було здійснено реанімаційні заходи, які не дали позитивних результатів.

У багатьох містах Росії пройшли акції пам'яті російського опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, в Москві затримали близько 50 людей.

Тіло російського опозиціонера Олексія Навального не віддають його родині. У слідчому комітеті зауважили, що зроблять це лише після закінчення перевірки, розповіла прессекретарка Кіра Ярмиш.

Анестезіолог-реаніматолог Олександр Полупан зауважив, що лікував Навального 2020 року, і той не мав жодних проблем, що свідчили б про проблеми з судинами.

Видання Bild повідомляло, що Навальний, який відбував покарання у колонії, помер напередодні обміну.

Читайте також: