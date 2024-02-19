Новий наступ Росії: що відбувається на найгарячіших ділянках фронту

Після взяття Авдіївки російські війська активізували наступи по всьому фронту.
Російські окупанти наразі проводять низку наступальних операцій на більшій частині фронту, зокрема на Бахмутському, Лиманському, Куп'янському та Запорізькому напрямках.
Про ситуацію на лінії розмежування розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
За його словами, на Бахмутському напрямку триває наступ окупантів на північ і схід від Іванівського, силами 217-го ПДВ (повітряно-десантні війська) 98 ПДД (повітряно-десантна дивізія) і 102-го МСП (мотострілецький полк) 150 МСД (мотострілецька дивізія) 8 ЗВА (загальновійськова армія). Росіяни здійснюють спроби штурмових дій на захід від Кліщіївки силами 1008-го МСП 6 МСД 3 АК і на схід від Андріївки силами 1194-го МСП 6 МСД 3 АК (армійський корпус).
На Лиманському напрямку ворог тисне на південний схід від Виїмки силами 51-го ВДП 106-ї ВДД. Інтенсифікував штурмові дії на схід від Ямполівки силами 31-го і 37-го МСП, 19 ТП (танковий полк) 67 ІМД 25 ЗВА. Продовжив тиск на схід від Терни силами 283-го і 488-го МСП 144-ї МСД 20 ЗВА.
На Куп'янському напрямку росіяни продовжують наступальні дії на північний захід від Синьківки силами 25-ї та 138-ї ОМСБр 6 ЗВА та на схід від Іванівки силами 7-го ОМСБ 11 АК.
Активізувалися окупанти також і в Запорізькій області. Передумовою для цього було об'єднання УВ (угруповання військ) "Дніпро" і УВ "Запоріжжя" в єдину УВ "Дніпро", яка тепер налічує майже 130 тис. особового складу, а загальний механізований ресурс становить:
- Танки - понад 650 од;
- ББМ - близько 2 тис од;
- Ствольна артилерія - 900 од;
- РСЗВ - близько 200 од.
"Командування РВВ, на куражі після захоплення Авдіївки, намагається не тільки продемонструвати, що вони можуть "наступати", а й скористатися вікном можливостей, коли ССУ (Сили спеціальних операцій України - ред.) відчувають гострий дефіцит боєприпасів. З урахуванням тієї кількості пострілів, що за добу робить українська артилерія, можна вважати, що ми зараз воюємо без артилерії", - каже Коваленко.
Експерт пояснює, що росіяни, користуючись цією слабкістю і тотальним домінуванням тактичної авіації, яка застосовує КАБ без обмеження, "промацують і продавлюють практично всю лінію фронту".
Коваленко зазначає, що замість оперативної паузи, яка, за логікою речей, повинна була настати після захоплення Авдіївки, в рамках якої мав би розпочатися процес відновлення втрат, командування окупантів обрало шлях, поки є можливість, вичавлювати максимум зі своїх підрозділів.
"До чого це призведе? Навряд чи до істотного прориву фронту. До втрати окремо взятих локацій - так, ми повинні бути морально готові. Але з урахуванням нинішніх цілей і можливостей, у виборі іншої тактики ми гранично обмежені, концентруючись на кількості знищеного ворога, без жорсткої прив'язки до позицій", - пояснив експерт.
Нагадаємо, раніше Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї штурмової бригади, яка останнім часом захищала Авдіївку, розповів, що українські військові перебувають у стійкій обороні біля Авдіївки. Тим часом окупанти продовжують наступальні дії, втім, вони вже не такі інтенсивні, як під час взяття міста.
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