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Вчені з'ясували, де може ховатися загадкова дев'ята планета 

Вчені з'ясували, де може ховатися загадкова дев'ята планета 

Вчені змогли вивчити 80% регіонів у зовнішній Сонячній системі, де може перебувати ця планета / Фото: Associated Press

Дослідники сильно звузили область пошуку.

Учені звузили можливі місця розташування дев'ятої планети й запропонували місце, де вона розташована.

Про це пише ScienceAlert.

Дослідники запропонували нове значення відстані загадкового світу від Сонця та його маси.

Дослідження показує, що дев'ята планета перебуває на відстані, яка в 500 перевищує відстань від Землі до Сонця, тобто 500 астрономічних одиниць. Щодо маси загадкового світу, то вчені вважають, що він у 6,6 разу більший за земний.

За словами авторів дослідження, їм не вдалося виявити дев'яту планету, але вони дуже сильно звузили область пошуку. Вчені змогли вивчити 80% регіонів у зовнішній Сонячній системі, де може перебувати ця планета. Тому залишилося тільки 20% невивчених регіонів, де планета все ж таки може перебувати.

Вчені  наполягають на тому, що дев'ята планета існує і вона є п'ятою за величиною планетою Сонячної системи. Водночас вона має масу, яка є середньою між масами Землі й Урана. Такі світи можна часто зустріти біля інших зірок.

Раніше вчені стверджували, що на планету Земля з великою швидкістю насувається загроза – планета Нібіру.

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