Ученые выяснили, где может скрываться загадочная девятая планета

Ученые сузили возможные местоположения девятой планеты и предложили место, где она расположена.

Об этом пишет ScienceAlert.

Исследователи предложили новое значение расстоянию загадочного мира от Солнца и его массы.

Исследование показывает, что девятая планета находится на расстоянии, которое в 500 превышает расстояние от Земли до Солнца, то есть 500 астрономических единиц. Что касается массы загадочного мира, то ученые считают, что он в 6,6 раза больше земного.

По словам авторов исследования, им не удалось обнаружить девятую планету, но они очень сильно сузили область поиска. Ученые смогли изучить 80% регионов во внешней солнечной системе, где может находиться эта планета. Поэтому осталось только 20% неизученных регионов, где планета все же может находиться.

Ученые настаивают на том, что девятая планета существует и она пятая по величине планета Солнечной системы. В то же время она имеет массу, которая является средней между массами Земли и Урана. Такие миры можно часто встретить у других звезд.

Ранее ученые утверждали, что на планету Земля с большой скоростью надвигается угроза – планета Нибиру.

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