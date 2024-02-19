Ситуация на польско-украинской границе: в ГПСУ отчитались

В Польше остаются заблокированными шесть из девяти пунктов пропуска: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". На всех этих направлениях совокупно в очередях по состоянию на сегодняшнее утро находится около 2900 грузовых транспортных средств, ожидающих возможность пересечения границы в сторону Украины.

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Что происходит на пунктах пропуска

По данным ГНСУ, больше транспортных средств находится напротив пунктов пропуска "Ягодин" и "Краковец". Также известно, что по направлению "Ягодин" вчера и часть дня субботы вообще не пропускались грузовики в обоих направлениях.

"А сегодня ночью польская сторона сообщила, что все же будет осуществляться пропуск. Это в зависимости от действий, которые совершают протестующие. И собственно в течение часа будут пропускать по несколько грузовых транспортных средств в сторону Украины. Зато пока мы не подтверждаем, что хоть какое-то движение будет происходить в направлении Польши", – говорит Демченко.

Отмечается, что незначительное движение фактически существенное уменьшение возможности пересечения границы грузовиков фиксируются и по направлению пункта пропуска "Шегини". Более или менее интенсивное движение фиксируется по направлению пункта пропуска "Краковец".

"И собственно действия по блокированию в целом значительно ограничили возможность пересечения границы грузовыми транспортными средствами", – добавил спикер.

Демченко также прокомментировал анонсированную блокаду всей границы от 20 февраля. Так, от польских пограничников Украина не получала информацию о том, что будут заблокированы и другие направления.

"Но надо учитывать, что на границе с Польшей функционирует 9 направлений, 6 из которых в настоящее время заблокированы или где движение значительно затруднено для грузовых транспортных средств. При том, что среди этих шести — 4 являются наибольшими пунктами пропуска, через которые могут пересекать граница грузовика весом более 7,5 тонн", – сказал он

Более того, те три направления, которые остаются, они имеют свои особенности. По словам Демченко, где-то могут пересекать границу пустые грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн, а другие пункты служат для движения меньших грузовиков в обоих направлениях.

Напомним, 20 февраля ожидается полная блокада украино-польской границы. В рамках ее польские фермеры планируют перекрыть не только автомобильные, но и железнодорожные пункты пропуска. Такие действия угрожают Украине значительными финансовыми убытками.

Читайте также: