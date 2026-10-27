В Чернобыле нашли редкий гриб из Красной книги: он выглядит очень необычно

Sparassis crispa / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника специалисты обнаружили редкий гриб — лиственную вьющуюся или Sparassis crispa. Вид занесен в Красную книгу Украины и имеет статус «исчезающий».

О находке сообщили в Чернобыльском заповеднике.

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Гриб обнаружили на территории Россоховского природоохранного научно-исследовательского отделения.

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Специалисты отмечают, что каждое подтвержденное место роста таких редких видов важно для исследования биоразнообразия заповедника. Такие наблюдения помогают уточнять ареал вида и планировать дальнейшие природоохранные мероприятия.

Sparassis crispa. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Похож на цветную капусту

Листочную кудряву также называют спарасисом кудрявым, грибом-бараном или грибной капустой из-за ее необычной формы.

Вместо привычной шляпки гриб образует большое шаровидное плодовое тело из многочисленных волнистых и разветвленных лопастей. По виду оно может напоминать кружево, пышные кудри или головку цветной капусты.

Плодное тело листьев может достигать 30–40 сантиметров в диаметре, а большие экземпляры весят несколько килограммов.

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Чаще всего гриб растет у основания старых сосен, развивается на их корнях и может вызвать корневую гниль.

В Украине этот вид встречается спорадически, в частности, на Полесье и в западных областях.

В заповеднике напоминают, что срывать лиственную кудряву нельзя, поскольку она занесена в Красную книгу Украины. Если гриб случится в природе, его советуют сфотографировать и оставить на месте роста.

Что происходит с дикой природой Чернобыльской зоны

Ранее в Чернобыльском заповеднике показали лошадей Пржевальского, свободно передвигающихся по зоне отчуждения. Животные пасутся, держатся вместе и спокойно адаптируются к сезонным изменениям. В заповеднике их даже назвали "исследователями пространства".

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В то же время, ситуация с другими жителями зоны отчуждения менее благоприятна. Ученые сообщали, что численность благородных оленей сократилась примерно в полтора раза.

Одной из угроз называют распространение инвазивных растений – золотушника и куничника. Они вытесняют местную флору и могут превращать луга в своеобразные «зеленые пустыни», где растительности много, но питательного корма для травоядных не хватает.

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