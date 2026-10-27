РФ атаковала одну областей на западе Украины: что известно

Работа сил ПВО. / © Associated Press

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Накануне днем и ночью армия РФ атаковала Черновицкую область. После удара дрона был поврежден объект энергетики. Произошло отключение света, но возобновить электроснабжение уже удалось.

Об этом сообщил руководитель Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко.

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По данным местных властей, накануне вечером Буковина подверглась атаке реактивного ударного беспилотника. Ночью РФ снова пыталась атаковать регион, но сработали силы ПВО. Дроны уничтожили его на открытой местности в пределах Днестровского района.

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Атака на Буковину — что известно

В результате дневной атаки был поврежден один из объектов энергетики области, что привело к вынужденному отключению электроснабжения. На вторую ночь всем потребителям возобновили электроснабжение.

По уточненной информации, пострадали два гражданских охранника. Руководитель ОВА сообщил, что медики оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Блэкаут в Черновицкой области — что известно

Вечером 26 октября в части Черновицкой области произошел блекаут. Свет исчез в отдельных районах Черновцов и области.

Из-за отключения электроэнергии в Черновцах остановились троллейбусы, а подача воды производилась с пониженным давлением.

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Городской голова Роман Кличук сообщал, что все социальные учреждения города работали от генераторов. Аварийные бригады перешли на усиленный режим работы, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение.

Напомним, с вечера 26 октября армия РФ ударила по Украине баллистикой — россияне запустили ракеты Искандер-М/С-400. Основным направлением удара стал Киев. Силы ПВО уничтожили две воздушные цели, а также 255 беспилотников, в том числе 56 реактивных.

В частности, Киев пережил две волны ударов баллистики - вечером и ночью. Последствия атаки фиксируются в шести районах города. В частности, прилет произошел по Южному мосту. Известно об одном погибшем и более десятка раненых жителей.

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