РФ атакувала одну областей на заході України: що відомо

Робота сил ППО. / © Associated Press

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Напередодні вдень і цієї ночі армія РФ атакувала Чернівецьку область. Після удару дрона було пошкоджено об’єкт енергетики. Сталось відключення світла, але відновити електропостачання вже вдалось.

Про це повідомив керівник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко.

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За даними місцевої влади, напередодні увечері Буковина зазнала атаки реактивного ударного безпілотника. Вночі РФ знову намагалася атакувати регіон, але спрацювали сили ППО. Дрони знищили його на відкритій місцевості в межах Дністровського району.

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Атака на Буковину — що відомо

Унаслідок денної атаки було пошкоджено один з об’єктів енергетики області, що призвело до вимушеного відключення електропостачання. Станом на другу ночі усім споживачам відновили електропостачання.

За уточненою інформацією, постраждали двоє цивільних охоронців. Керівник ОВА повідомив, що медики надали їм допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Блекаут у Чернівецькій області — що відомо

Ввечері 26 жовтня у частині Чернівецької області стався блекаут. Світло зникло у окремих районах Чернівців та області.

Через відключення електроенергії у Чернівцях зупинилися тролейбуси, а подавання води здійснювали зі зниженим тиском.

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Міський голова Роман Клічук повідомляв, що всі соціальні заклади міста працювали від генераторів. Аварійні бригади перейшли на посилений режим роботи, щоб якомога швидше відновити електропостачання.

Нагадаємо, від вечора 26 жовтня армія РФ вдарила по Україні балістикою — росіяни запустили ракети «Іскандер-М»/С-400. Основним напрямком удару став Київ. Сили ППО знищили дві повітряні цілі, а також 255 безпілотників, зокрема 56 реактивних.

Зокрема, Київ пережив дві хвилі ударів балістикою — увечері та вночі. Наслідки атаки фіксують у шести районах міста. Зокрема, «приліт» стався по Південному мосту. Відомо про одного загиблого і понад десяток поранених мешканців.

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